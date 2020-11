Il n’y a qu’un seul point de différence entre Renault, troisième et Racing Point

McLaren à égalité de points avec Lawrence Stroll’s

Racing Point estime que la bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs durera jusqu’au Grand Prix d’Abu Dhabi. L’équipe est au milieu d’une compétition très serrée avec Renault et McLaren.



La bataille pour la troisième place du Championnat est l’un des temps forts de la saison et Otmar Szafnauer, patron de Racing Point, estime que c’est l’un des points positifs qu’il a eu cette saison.

“Je pense que la bataille pour la troisième place a été l’un des aspects les plus intéressants de la saison. Cela dit, cela a été un combat serré dans toute la zone médiane cette année”, a commenté Szafnauer lors de la préparation de la Gran Prix ​​de la Turquie.

“Nous avons été très à égalité avec McLaren et Renault, comme le montrent les qualifications, mais certaines des autres équipes se sont battues sur certains circuits. Je pense que c’est formidable pour le sport et que cela a conduit à des courses passionnantes et imprévisibles.” ajoutée.

Renault compte actuellement 135 points et juste derrière sont Racing Point et McLaren avec 134 points. Le combat est plus serré que jamais et c’est pourquoi Szafnauer pense qu’on ne saura pas quelle équipe prendra la troisième place avant la dernière course.

“Je suis convaincu que la bataille ne sera pas résolue avant Abu Dhabi. C’est un exemple de la force de la concurrence. Nous ne sommes qu’à un point de la troisième place pour le moment, donc tout peut arriver. Nous allons donner tout ce que nous avons et traiter la dernière ligne droite comme s’il s’agissait d’un championnat de quatre courses dans lequel notre objectif est de terminer en tête », a déclaré le patron de l’équipe britannique.

Chez Racing Point, ils ont confiance que les caractéristiques de leur voiture peuvent être adaptées aux circuits qui restent à visiter.

“Nous pensons que le RP20 sera bien adapté à la Turquie, à Bahreïn et à Abu Dhabinous espérons donc rester forts pour les quatre courses restantes. C’est à nous de tirer le meilleur parti de notre voiture et de décrocher de solides points dans les courses qui restent », a expliqué Szafnauer.

Le patron de Racing Point regrette de ne pas avoir pu obtenir plus de points lors des dernières courses, mais salue l’effort que son équipe a fait dans une année aussi difficile.

“Nous avons une voiture de compétition cette année et c’est normal de faire monter les attentes. C’est donc frustrant de ne pas avoir plus de points au classement à ce stade”, a avoué le patron de Racing Point.

«La saison a été très différente avec le défi de la pandémie mondiale, nous sommes donc très reconnaissants à tous ceux qui travaillent dans l’usine et sur la piste pour leurs efforts. Non seulement pour concevoir une voiture solide, mais aussi pour en tirer le meilleur parti. potentiel », a ajouté Szafnauer pour conclure.

