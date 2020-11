Stroll a terminé quatrième de la Coupe du monde plus tôt dans la saison

Le Canadien n’a pas marqué de points depuis Monza, il y a six courses

De Racing Point, ils assurent que Lance Stroll a reçu une raclée “physique et mentale” ces dernières semaines, d’abord avec son accident au Mugello et à Sotchi puis avec le covid-19.



Lance Stroll est passé du statut de pilote révélateur de la saison à une série de mauvais résultats et d’incidents après son podium à Monza. Andrew Green a confirmé qu’ils travailleraient pour récupérer cette version du pilote canadien qui a si bien fait en début d’année.

“Il est évident qu’il n’est plus là où il était; de monter sur le podium à Monza à la position qu’il occupe maintenant. Il y a un manque évident de confiance sur lequel nous allons devoir travailler la semaine prochaine pour essayer d’apporter sa meilleure version de tour », a expliqué Andrew Green, directeur technique de Racing Point, dans des déclarations au portail Web de la Motorsport Week.

Stroll n’a pas pu participer au Grand Prix de l’Eifel car il était indisposé. Quelques jours plus tard, il a été testé positif à la covid-19. L’équipe pense que le virus a affecté le pilote et qu’il faudra un certain temps pour le surmonter complètement.

«Je pense que le virus l’a assommé, c’est quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir. Nous avons étudié le temps nécessaire pour se remettre du virus et je pense que cela prend du temps. Il a besoin de reprendre confiance, de croire en lui et il sera à nouveau la Lance que nous avions pour les deux premiers tiers de la saison », a confirmé l’ingénieur britannique.

De plus, Green révèle que le conducteur canadien est épuisé physiquement et mentalement. Il dit que son accident au Mugello a été un tournant pour lui et lui a fait perdre confiance.

“Il est évident qu’il a pris une bonne raclée physique et mentale. L’accident au Mugello a été très fort, donc je pense qu’il a probablement sapé sa confiance et qu’il n’a pas pu être en forme pour les deux prochaines courses “, a déclaré Green.

“Il a besoin d’une main sur l’épaule, d’un câlin et de dire” allez, essayons de nous reconstruire maintenant et de nous surpasser dans les courses restantes “et essayez de revenir à la troisième place du championnat”, a ajouté le directeur technique de Racing Point pour conclure.

