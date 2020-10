L’équipe Alfa Romeo a confirmé que sa composition de pilotes ne serait pas modifiée pour l’année prochaine. Ainsi, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi défendront les intérêts de l’équipe italo-suisse pour la troisième saison consécutive.

Avec 324 Grands Prix, Kimi Räikkönen est le pilote qui a complété le plus de courses en Formule 1 à l’âge de 41 ans. De plus, il a un championnat du monde en 2007 avec Ferrari. Pendant ce temps, Antonio Giovinazzi, 26 ans, a commencé comme pilote de réserve Ferrari et plus tard avec Sauber, il a participé à deux courses en 2017, en Australie et en Chine. Plus tard en 2019, il a rejoint en tant que pilote officiel Alfa Romeo.

“Alfa Romeo Racing est plus qu’une équipe pour moi, c’est comme une deuxième famille”, a déclaré Kimi Räikkönen. “Beaucoup des visages qui m’entouraient lorsque j’ai fait mes débuts en Formule 1 en 2001 sont toujours là et l’atmosphère unique de cette équipe est ce qui me donne cette motivation supplémentaire pour continuer dans ce qui sera ma 19e saison au sport, l’année prochaine.

Je ne serais pas là si je ne croyais pas au projet de l’équipe et à ce que nous pensons pouvoir réaliser ensemble. C’est une équipe qui valorise le travail acharné plutôt que les mots et cela correspond bien à mon style: j’ai hâte à l’année prochaine et j’espère faire quelques pas vers l’avant du milieu avec l’équipe. ” .

Pendant ce temps, Antonio Giovinazzi, a déclaré: “Alfa Romeo Racing est ma maison en Formule 1 depuis deux saisons et je suis heureux que cette relation puisse se poursuivre pendant une autre année. L’équipe a mis beaucoup de confiance en moi et j’ai tout fait. Faites tout votre possible pour rendre cette confiance avec un travail acharné et un engagement.

Nous avons obtenu de bons résultats et j’ai l’impression d’avoir fait ma part pour aider l’équipe à progresser, mais il y a encore un long chemin à parcourir et il y a beaucoup plus que nous voulons accomplir ensemble. Il y aura beaucoup de continuité entre cette saison et la suivante, donc tout ce sur quoi nous travaillons d’ici la fin de l’année comptera pour la prochaine, et nous sommes prêts à donner tout ce que nous avons. ”

Enfin Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe Alfa Romeo Racing et PDG de Sauber Motorsport AG, a déclaré: «Je suis très heureux que l’équipe continue à travailler avec Kimi et Antonio pour une saison de plus. Kimi est un pilote qui n’a pas besoin d’être présenté: son talent a été évident pour tout le monde depuis 2001 et je vois toujours la passion et la motivation en lui chaque fois que je le vois au travail. On peut lui faire confiance pour fournir 100% de ce que la voiture peut produire et il est un vrai leader pour les gens qui travaillent autour de.

Antonio a terminé la campagne de l’année dernière en force et a repris là où il s’était arrêté et a continué à s’améliorer tout au long de 2020. De la piste aux briefings d’ingénierie, Antonio a joué un rôle crucial pour notre équipe et a mérité un nouveau contrat pour 2021. Son éthique de travail, son engagement envers l’équipe et son enthousiasme contagieux sont un grand atout pour Alfa Romeo Racing », a déclaré le Français.

Cette confirmation se termine par la rumeur de l’arrivée de Mick Schumacher ou Callum Illot dans cette équipe.