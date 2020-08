Kimi Raikkonen dit qu’il n’a pas encore décidé s’il veut continuer à courir pendant la saison de F1 2021.

Le pilote Alfa Romeo a rejoint l’équipe de Ferrari au début de la saison dernière. Raikkonen, 40 ans, est le pilote le plus âgé de la Formule 1 et est en passe de devenir le pilote le plus expérimenté de tous les temps.

Il n’a pas encore marqué de point cette saison, mais a déclaré que la compétitivité de sa voiture ne serait pas nécessairement le facteur décisif dans la poursuite de la course.

«Évidemment, cela dépend et fait également une différence», a-t-il déclaré. «Vous préférez courir dans de bonnes positions et ensuite vous battre pour les points. Mais honnêtement, il n’est jamais garanti que, où que vous alliez au cours de la nouvelle année, ce sera bon ou mauvais.

«Je pense que la situation dans son ensemble est beaucoup plus importante pour moi. Tout d’abord, bien sûr, en tant que famille, les enfants sont de plus en plus grands et cette année, j’ai pu être plus à la maison, donc c’est génial. Je pense que c’est vraiment ce qui fait que je cours ou non. Il y aura un moment où je veux être à la maison et faire d’autres choses. «

Il n’a pas exclu la possibilité de rejoindre une équipe différente l’année prochaine s’il a la chance de bouger.

«Tout d’abord, je dois décider de ce que je vais faire et ensuite nous verrons», a-t-il déclaré. «Pour le moment, c’est la première chose à décider.

«Ensuite, je ne vois pas vraiment que cela changera quoi que ce soit pour [whether] Je cours avec [Alfa Romeo] ou je ne fais pas de course. Comme je l’ai dit, jusqu’à ce que je décide de ce que je fais, ces choses ne sont pas vraiment dans ma liste.

