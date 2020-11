L’ancien pilote estime que le sport n’est pas le lieu de l’activisme

Soutient Lewis qui continue d’exprimer son point de vue sur les réseaux sociaux

Ralf Schumacher critique la façon dont Lewis Hamilton utilise sa voix pour soutenir le mouvement antiraciste Black Lives Matter pendant le Grand Prix. L’Allemand recommande de limiter son activisme aux seuls réseaux sociaux.



Lewis Hamilton a soutenu le mouvement antiraciste depuis le début de la saison et a exhorté la Formule 1 et son équipe à collaborer. Ils ont tous deux accepté l’offre et se sont engagés à la cause.

Chez Mercedes, ils ont changé la couleur de leurs voitures en noir en guise de contribution. De Liberty Media, ils ont lancé une campagne pour la diversité. De plus, avant chaque course, les pilotes montrent leur rejet du racisme avec une minute de silence.

Cependant, Ralf Schumacher ne pense pas que la course soit le meilleur endroit pour parler de racisme et pense que le sport et la politique ne doivent pas être mélangés, et encore moins un pilote.

“Je suis très convaincu que le sport et la politique ne doivent pas être combinés. Et si c’est le cas, il est clair que ce n’est pas le travail du pilote », a déclaré Ralf Schumacher, ancien pilote de Formule 1, dans des déclarations à la télévision allemande Sport1.

Ralf exhorte Hamilton à poursuivre son combat, car il considère qu’il défend des valeurs cruciales dans la société, mais l’encourage à le faire en dehors des circuits.

“Ses valeurs sont très importantes et il peut aussi les représenter sur Instagram et autres réseaux sociaux. La seule question est de savoir pourquoi il doit toujours le faire avec une combinaison Mercedes et sur la piste”, a expliqué l’ancien pilote allemand.

“Cela peut polariser. Si, en tant que pilote, vous vous impliquez trop dans certaines choses, il y a un danger, le sport ne mérite pas cela”, a ajouté Schumacher pour conclure.

Par exemple, l’activisme de Hamilton ces dernières années lui a maintenant demandé de commenter l’ajout de l’Arabie saoudite au calendrier.

