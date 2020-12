Le Français mène le rallye avec confiance en l’absence de la dernière étape

Dani Sordo est deuxième, avec Ott Tänak à la troisième place

L’abandon d’Evans a donné des ailes à Ogier, mais aussi à Hyundai

Les trois dernières étapes de demain décideront du rallye et de la saison

Sébastien Ogier a déchaîné sa magie sur les routes glacées du nord de Bergame et a terminé l’avant-dernière étape du Rallye de Monza en tête du classement général. La retraite d’Elfyn Evans a signifié que le Français est à un pas de son septième titre, mais cela a également donné des ailes à Hyundai dans le concours de la marque.



Si la journée d’hier s’est déroulée dans des conditions très difficiles, celle d’aujourd’hui a été encore pire. Dans les trois tronçons de la boucle du matin, les pilotes ont trouvé des zones pleines de neige, dans le plus pur style du Rallye de Monte-Carlo, mais cette fois sans possibilité de choisir des pneus cloutés.

Dans cette situation, Sébastien Ogier a enlevé le costume des meilleurs vêtements et, avec une égratignure impressionnante dans la première étape de la journée, il a arraché la tête du rallye à Dani Sordo. Le Cantabrique répondrait dans le prochain avec le meilleur temps, mais la Toyota est revenue voler dans le premier passage à travers Costa Valle Imagna.

À la fin de la boucle matinale, Sébastien Ogier menait 4,4 secondes devant Dani Sordo et 7,5 secondes sur Elfyn Evans; Ott Tänak et Esapekka Lappi étaient déjà un peu plus éloignés. Jusque-là, le Gallois avait encore de très bonnes options au championnat, ne perdant provisoirement que dix points contre Ogier.

Cependant, tout a changé dans l’après-midi, notamment avec l’arrivée d’une chute de neige incessante qui a perturbé tous les plans. Les premières frayeurs sont survenues dans la deuxième manche via Selvino, car Gus Greensmith et Ole Christian Veiby ont eu deux accidents qui ont obligé la direction de course à interrompre l’étape.

Mais le coup d’État théâtral est arrivé à Gerosa. Elfyn Evans est venu le couteau entre les dents – meilleur temps du premier set – sur un parcours très délicat, mais dans un virage à droite il a dépassé ses limites et est sorti de la route; la voiture était complètement bloquée et il a dû l’abandonner.

Ceci, combiné à un temps impressionnant de Sébastien Ogier dans cette même section et à l’annulation ultérieure du deuxième passage à Costa Valle Imagna – en raison du mauvais temps -, a permis au Français de caresser la septième blessure du bout des doigts. en l’absence des trois dernières étapes du rallye.

En élaboration.

