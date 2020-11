Le Burgos termine en troisième position, après Mikkelsen et Munster

Pep Bassas, deuxième en Junior, après Ken Torn

Efrén Llarena a résisté à la dernière charge d’Olli Solberg au Rallye de Hongrie pour signer son premier podium en Championnat d’Europe des Rallyes. Llarena a terminé troisième du Rallye de Hongrie, dominé par Andreas Mikkelsen –Skoda–, tandis que Grégoire Munster a terminé deuxième.



Dans un rallye où les grands joueurs ont commis des erreurs ou ont subi des crevaisons, Llarena a été prudente et confiante, sans échouer et a profité des erreurs des autres.

Ce n’est qu’à la fin, quand Olli Solberg, retardé par quelques crevaisons, est devenu une menace sérieuse, que le Burgos a pris tout ce qu’il avait à l’intérieur, même s’il devait certainement garder un œil sur Niki Mayr-Melnhof, qui était à proximité. Efrén a joué une carte audacieuse en montant des pneus pluie pour les deux dernières étapes et a terminé deuxième des deux, après Lukyanuk la première et après Solberg dans la “ phase de puissance ”, pour assurer le podium avec un avantage de 4”5 sur le jeune Norvégien. . Un podium auquel il s’est hissé lorsque le champion hongrois Norbert Herczig a crevé au début de la dernière journée.

“Il était temps de tout donner. Sara – pour Sara Fernández, sa copie – a été excellente et nous avons fait de très bonnes spéciales”, a déclaré Llarena à la fin. Les Burgos avaient aussi ses problèmes. Au début du test, il n’a pas heurté les pneus, il a tourné qui lui a pris du temps et il a dû aller prudemment dans les zones boueuses, mais il n’a commis aucune erreur.

Le test était contrôlé par Andreas Mikkelsen et Alexey Lukyanuk, le dominateur du Championnat d’Europe, mais il a opté en faveur du Norvégien lorsque le copi de Lukyanuk a commis une erreur absurde: entrer dans un contrôle cinq minutes plus tôt, ce qui lui a valu une pénalité de cinq minutes. et perdez toutes les possibilités.

Et puis ils ont commencé une autre saga d’erreurs. Deux crevaisons pour Olli Solberg. Une sortie d’autoroute pour Emil Lindholm. Un problème mécanique pour Craig Breen. La sortie de route de Casi, qui lui a coûté plusieurs minutes dans la première étape, etc. Et Llarena en hausse de positions.

Grégoire Munster – le fils de l’un des meilleurs pilotes belges d’il y a trente ans, Bern Munster, avec une mère copilote et un frère pilote – s’est classé deuxième, loin de Mikkelsen. Il a pensé au championnat et il était prudent; il était à l’aise deuxième et préférait conserver la position.

En ERC3 et ERC3 Junior, Ken Torn a remporté la troisième victoire de la saison. Seul Pep Bassas a pu suivre son rythme, sans toutefois être suffisamment proche pour profiter d’une crevaison que Torn a subie dans la deuxième étape. Mais Bassas a réussi, avec des chronos très rapides dimanche, à marquer le maximum de points bonus de manière à empêcher son rival d’être proclamé champion ici alors qu’il reste encore deux manches, Canarias et Rallye Spa, si ce dernier peut disputer la seconde. Semaine de décembre.

“Ce fut un rallye très difficile, avec des conditions d’adhérence très difficiles. Je n’ai jamais joué un test comme celui-ci!”, A déclaré Bassas à la fin.

RÉSULTATS

A.Mikkelsen-O. Floene –Skoda Fabia R5– 1h 48’31”1 G. Munster-L. Louka –Hyundai i 20 R5– à 1’32”2 E. Llarena-S. Fernández –Citroën C3– à 2’00”3 O. Solberg-A. Johnston –Skoda Fabia R5– à 2’04”8 N. Mayr-Melnhof-L. Welsersheimb –Ford Fiesta R5– à 2’08”2 N. Herczing-R. Ferencz –VW Polo R5– à 2’31”4 C. Devine-J. Fulton –Hyundai i20 R5– à 2’50”3 M. Griebel-T. Braun –Citroën DS5– à 3’12”4 E. Presque-J. Zakova –Ford Fiesta R5– à 3’24”3 A. Hadik- K. Kertesz –Ford Fiesta R5– à 3’24”3

20. T. Kern-K. Pannas –Ford Fiesta R4– à 11’00”6

22. P. Bassas-A. Coronado –Peugeot 208 R4– à 11’42”6

