Le pilote gallois mène le rallye à l’issue de l’étape de vendredi

Récital Ogier le matin, mais a subi une crevaison

Elfyn Evans a fait sensation dans la deuxième étape du Rallye de Monte Carlo 2021. Le Gallois a roulé en toute sécurité dans les conditions délicates d’aujourd’hui et a profité d’une crevaison de Sébastien Ogier pour mener le rallye à deux jours de la fin, bien que le Français n’a que 7,4 secondes de retard dans un doublé provisoire pour Toyota.



Le matin, Ogier a donné un récital. Hier, avec des problèmes de freins, il a préféré ne pas risquer dans les conditions toujours délicates du ‘Monte’ et a terminé à près de 17 secondes du leader après seulement deux étapes, mais le rallye ne faisait que commencer et il avait déjà une attaque réservée à cela. même matin.

Le pilote français a été le premier à être sorti sur les spéciales et, avec un jeu de pneus aux traces de Tänak, Evans ou Rovanperä – Neuville et Sordo opteraient pour un choix plus axé sur les conditions de glace et de neige – il a tiré magistralement dès le départ . Sans hésitation, celui de Gap a pris les trois «rayures» du matin et est devenu le leader.

Le montage des pneus était crucial, car la seule étape qui semblait être dans des conditions plus hivernales était la première, qui a perdu beaucoup de temps à Neuville et Sordo. De plus, Ott Tänak a signalé des problèmes de puissance en sortie de virages lents, de sorte que la Toyota était dans une position confortable.

Les seuls qui semblaient pouvoir suivre Sébastien Ogier étaient a priori Kalle Rovanperä et Elfyn Evans. Le jeune Finlandais a même mené le rallye, mais une pénalité de 10 secondes pour avoir été en retard pour la quatrième étape a entravé sa performance; le Gallois, pour sa part, s’est peu à peu essoufflé.

Ainsi, en fin de boucle matinale, Sébastien Ogier menait avec 11,3 secondes d’avance sur un Elfyn Evans qui se disait trop prudent dans certains domaines; Ott Tänak était à près de 25 secondes et Kalle Rovanperä à plus de 28 secondes. Thierry Neuville – dont la toupie belge – et Dani Sordo, dans un autre monde.

Cependant, tout allait changer sur le deuxième passage d’Aspremont – La Bâtie-des-Fonts – l’avant-dernière étape de la journée. Ogier, après avoir patiné et avoir eu une petite frayeur dans une section difficile, a atteint la ligne d’arrivée avec une crevaison dans le pneu avant gauche et était à plus d’une demi-minute d’Evans.

Evans a pris le «scratch» de l’étape et aussi la tête du classement général, mais Kalle Rovanperä terminerait la débâcle de Toyota avec une erreur au départ de la spéciale qui lui coûterait plus de 47 secondes pour finir. De cette manière, Evans a mené le rallye avec Tänak deuxième, Ogier troisième, Neuville quatrième et Rovanperä cinquième.

En élaboration.

