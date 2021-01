Le parc d’assistance du Rallye de Monte-Carlo, situé à Gap, a été endommagé à la suite du passage de la tempête Hortensia, avec ses vents de force ouragan à travers la zone, avec des vitesses dépassant 100 kilomètres / heure.



Les équipes ont dû faire des heures supplémentaires, appelant leur personnel pendant la nuit pour que l’installation soit opérationnelle à l’aube, lorsque les voitures ont dû quitter le “ parc fermé ” pour un court “ entretien ” et placer les pneus pour le deux premières promotions.

Le travail était très intense et dans des conditions loin d’être idéales, car le vent continuait de souffler. Les structures plus légères, telles que les tentes des équipes privées, ont été gravement endommagées et, dans de nombreux cas, les bâches ont été arrachées. Mais aussi des structures plus solides, les «bâtiments» des équipes officielles, ont subi des dommages, avec des panneaux et des toits arrachés et même des véhicules endommagés.

Heureusement, tout s’est passé la nuit, alors que l’étape était déjà terminée et que le personnel avait quitté le parc de travail. Si cela s’était produit un peu plus tôt, il y aurait peut-être eu des scènes de danger.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard