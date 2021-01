Le pilote français est déjà le plus récompensé de l’histoire du Rallye de Monte Carlo

Toyota gagne à nouveau au “ Monte ” 23 ans après Sainz

Elfyn Evans a terminé deuxième et Thierry Neuville a “ cassé ” le triplé de Toyota

Dani Sordo, mal à l’aise dès le départ avec la voiture, a terminé cinquième

Sébastien Ogier a de nouveau donné une master class au Rally Monte Carlo pour remporter la victoire lors de la manche d’ouverture de la saison 2021 WRC. Avec cela, il y a déjà huit victoires dans son «arrière-cour» – bien que 2009 ne soit pas valable pour la Coupe du monde -, il rompt donc avec Sébastien Loeb pour devenir le pilote le plus titré de l’histoire du Monte ».



Le septuple champion y est parvenu avec un rythme impressionnant, indéniable pour ses rivaux sauf à quelques reprises – notamment en raison d’une crevaison vendredi – et continue évidemment de mener le classement du championnat des pilotes dès le premier rallye. Le Français a déclaré à plusieurs reprises que ce sera sa dernière saison en Championnat du Monde des Rallyes, mais une chose est claire: il veut passer la grande porte.

De plus, Ogier a été le premier à maîtriser les nouveaux pneus Pirelli et a remporté la dernière victoire en WRC sur le «Monte», alors que les Rally1 hybrides arriveront l’année prochaine. D’un autre côté, Toyota avait le tour du chapeau à portée de main – ce qui n’était pas arrivé à Monte Carlo depuis que Volkswagen l’a fait en 2015, précisément avec la victoire d’Ogier également – avec Elfyn Evans deuxième et Kalle Rovanperä troisième, mais Thierry Neuville a arraché aujourd’hui la troisième place au Finlandais.

Bien sûr, la firme japonaise a de nouveau triomphé à Monte Carlo 23 ans après la victoire de Carlos Sainz et Luis Moya lors de l’édition 1998, et avec ce doublé, ils entament l’année en tête du championnat des marques. Hyundai, après l’abandon d’Ott Tänak, a dû se contenter de la troisième place de Thierry Neuville et de la cinquième d’un Dani Sordo qui ne s’est pas senti à l’aise dans l’i20 Coupé WRC.

En WRC2, la victoire était pour un Andreas Mikkelsen qui a été très solide tout au long du rallye; Adrien Fourmaux a terminé deuxième et Eric Camilli troisième. Le Norvégien a imposé un rythme inatteignable à ses rivaux et n’a pas eu de grandes frayeurs – quelques petites, même dans la dernière étape – d’être, en plus, le meilleur du Rally2. Quant au WRC3, Yohan Rossel s’est imposé lors d’une finale de crise cardiaque, dont une crevaison dans les derniers kilomètres; Yoann Bonato, deuxième.

Le rallye a commencé avec Ott Tänak en mode dominant. Dans un test frappé par la pandémie de coronavirus, sans “ Shakedown ” et avec un itinéraire qui était le plus court de l’histoire de Monte-Carlo, le pilote estonien a réalisé les deux premières “ rayures ” le jour de l’ouverture de jeudi et a dirigé le rallye avec Kalle Rovanperä à l’affût; Sébastien Ogier, avec des problèmes de freins, a préféré attendre vendredi.

Une journée de jeudi qui avait plusieurs détails “ externes ” à souligner, comme l’affichage d’Esteban Ocon dans les deux premières sections du rallye aux commandes d’une Alpine A110S ou les débuts de la nouvelle Renault Clio Rally4 en tant que voiture zéro. Le pilote de Formule 1 a passé un très bon moment sur les routes de Monte-Carlo et est allé jusqu’à affirmer qu’un jour il reviendra, il semble donc que le «bug» des rallyes ait mordu fortement.

Lors de l’étape de vendredi, le septuple champion de France a décidé de sortir le marteau et a pris quatre rayures sur cinq possibles, même si dans la seule étape qui a échoué, il a perdu plus d’une demi-minute à cause d’une crevaison et d’une vrille, ce qui signifiait abandonner le leadership. le rallye à un Elfyn Evans qui avait été beaucoup plus prudent. Tänak était toujours en lice pour la victoire, tandis que Rovanperä et Neuville se disputaient la quatrième place et Dani Sordo était à la traîne.

Ainsi, nous avons atteint une étape samedi qui ne comportait que trois étapes et Sébastien Ogier est ressorti avec le couteau entre les dents. Dans la première spéciale de la journée, sous le couvert de la nuit et dans des conditions très délicates, il a réussi un scratch d’une autre planète pour revenir en tête du classement général. Evans serait deuxième sur cette étape… à 17,8 secondes, presque une seconde au kilomètre!

A partir de là, le Français a su attaquer aux bons moments et conserver quand il a joué, et a réussi à terminer la journée en tête du rallye avec 13 secondes d’avance sur Evans. Kalle Rovanperä et Thierry Neuville étaient toujours «enfermés» dans un beau combat, mais cette fois pour la dernière position du podium, car Ott Tänak a été contraint de se retirer après avoir subi deux crevaisons et avoir porté une seule roue de secours. Dani Sordo était cinquième, dans le no man’s land.

