Les Burgos ont débuté le Dakar 2021 avec une victoire d’étape

Très bonne performance des pilotes espagnols parmi les SSV

Lorenzo Santolino et Oriol Mena se distinguent parmi les motos

Hormis les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – il s’agit d’une chronique centrée sur les Espagnols du «peloton» – Cristina Gutiérrez a été notre «représentante» la plus remarquable dans la première étape de Dakar 2021. Le Burgos a donné un récital A leurs débuts parmi les prototypes pour remporter la victoire de la spéciale, mais aussi José Antonio Hinojo, Santiago Navarro et Gerard Farrés ont établi de bonnes performances. A moto, Lorenzo Santolino et Oriol Mena ont passé une excellente journée.



Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Cristina Gutiérrez et François Cazalet ont donné un récital authentique dans cette première étape. Le Burgos, à ses débuts avec l’OT3 d’Overdrive, a remporté la victoire sans hésitation et a été le meilleur des catégories T3 et T4, à la fois parmi les prototypes légers et dans le classement conjoint avec les SSV. C’est la première victoire d’étape pour une femme depuis Jutta Kleinschmidt sur le Dakar 2005. Sans aucun doute, un bon message lors de sa première participation avec Red Bull. Demain, pour en savoir plus.

Isidre Esteve et Txema Villalobos:

Isidre Esteve et Txema Villalobos n’ont pas eu le départ rêvé, car ils s’attendaient à être dans la lutte pour le “ top 10 ” et ont terminé en 31e position, mais il ne faut pas oublier que c’est leur premier Dakar avec une monture de haut niveau – un Toyota Hilux géré par Overdrive – et ils doivent encore s’y adapter. Pour sûr, le rythme de l’espagnol ira «en crescendo» à partir de demain.

Manuel et Mónica Plaza:

Comme Isidre et Txema, la famille Plaza n’a pas profité du meilleur de ses étapes sur le Dakar, mais comme l’année dernière – en 2020, ils ont eu de nombreux problèmes mécaniques mais ils ont montré leur vitesse – Manuel et Mónica nous ravissent sûrement avec de bonnes performances tout au long du Dakar.

SSV:

Parmi les SSV, nous avons eu de très bonnes performances de plusieurs Espagnols: Gerard Farrés est revenu en quatrième position après un départ difficile, tandis que José Antonio Hinojo a terminé sixième et Santiago Navarro septième. Sans aucun doute, cette année, nous avons plusieurs candidats à la victoire dans cette catégorie, il faudra donc y porter une attention particulière. Le début du Prado ou Ramilo n’a pas été celui souhaité, mais c’est toujours la première étape.

MOTOCYCLETTES

En moto, ce fut une journée douce-amère pour les Espagnols. Joan Barreda a perdu et a quitté plus de 15 minutes par rapport à la tête, ainsi que Laia Sanz l’a prise très calmement et a terminé à la 34e position. Cependant, Lorenzo Santolino a réalisé une excellente performance pour être cinquième et Oriol Mena a fait de même pour terminer à la onzième place. Joan Pedrero, dix-septième.

Toni Vingut:

Le seul représentant espagnol en quads est resté aux portes du «top 10», en onzième position, à près d’une demi-heure du vainqueur. L’Ibiza a bien commencé la spéciale, mais dans l’avant-dernière section, il a perdu beaucoup de temps; dans le dernier, cependant, il a regagné du terrain. L’objectif est d’être proche de la tête et de se remettre du coup de l’an dernier, quand il a dû abandonner en raison d’une panne mécanique dans l’avant-dernière étape.

