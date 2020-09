Date publiée: 31 août 2020

Toto Wolff pense que Red Bull a raté un tour au Grand Prix de Belgique qui aurait pu perturber l’arrivée 1-2 de Mercedes.

Dans une course qui s’est déroulée sans incident en dehors d’une chute spectaculaire impliquant Antonio Giovinazzi et George Russell, les champions du monde ont profité de l’après-midi parfait alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont terminé premier et deuxième à Spa.

Mais le directeur de l’équipe Mercedes pensait qu’il y avait eu une chance pour Max Verstappen, troisième pilote, le seul autre pilote avec à distance le même rythme, de se frayer un chemin sur la deuxième marche du podium si Red Bull avait fait une stratégie différente.

La plupart des équipes ont choisi d’arrêter leurs voitures une seule fois, généralement sous la voiture de sécurité pour l’accident de Giovinazzi-Russell, ce qui était plus tôt que l’idéal et a laissé de nombreux coureurs soigner leurs pneus vers la fin.

En passant en revue la course de son équipe sur Sky Sports, Wolff a estimé que si Red Bull avait tenté le «undercut» avec un deuxième arrêt pour Verstappen, cela aurait pu jouer à leur avantage.

«Je pense que le rythme était bon, rien de vraiment négatif à ce sujet», a déclaré Wolff.

«Un peu de sueur à la fin car les pneus arrivaient vraiment vers la fin de leur vie parce que le relais était si long.

«Je pense que c’était la même chose pour Max et à cet égard, tout le monde a commencé à gérer le rythme et à protéger les pneus.

«Je pense que Red Bull aurait pu nous obliger à nous arrêter à un certain stade. Nous n’étions qu’à 1,2 seconde devant Max et le dégagement aurait été de deux secondes, donc je pense qu’ils auraient pu gagner une position [P2] et ont probablement été partout sur nous à la fin.

«Cela n’aurait pas arrêté Lewis, mais cela aurait été un risque pour nous de terminer premier et troisième.»

Mettez la main sur la collection officielle Mercedes 2020 via la boutique de Formule 1

C’est notre 50e 1-2 depuis que @MercedesBenz est revenu en tant que constructeur @ F1 en 2010! 🤯 Un travail incroyable, @LewisHamilton, @ValtteriBottas et l’équipe! 👊 pic.twitter.com/ZXHhMBb4Ru – Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 30 août 2020

Hamilton a admis qu’il avait craint pour sa victoire tardive en raison de la dégradation de ses pneus et qu’il avait eu des flashbacks sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, lorsqu’il était rentré chez lui en boitant pour la victoire avec une crevaison.

«Ce n’était pas la course la plus facile. J’ai eu un blocage dans le virage 5 qui a commencé à donner un peu de vibration, puis une dans le dernier virage », a-t-il expliqué.

«La température des pneus diminuait lentement, peu importe combien vous poussiez. Vous perdez du caoutchouc et ensuite vous commencez à perdre de la température dans les pneus, donc c’était un peu difficile.

«J’étais un peu nerveux à l’idée que nous puissions avoir un scénario comme Silverstone avec ce devant droit vers la fin, alors je le soignais.

«On dirait que le pneu contient beaucoup de caoutchouc, alors peut-être que c’était bien et que j’étais tout inquiet pour rien.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook