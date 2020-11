Helmut Marko affirme que malgré ce qui a été vu à Imola, rien n’a changé

Les options de Daniil Kvyat ne se sont pas améliorées non plus après le week-end en Italie

Helmut Marko a déclaré que Red Bull offrira à Alexander Albon quatre courses supplémentaires pour leur montrer qu’il doit être le coéquipier de Max Verstappen en 2021. En revanche, malgré la quatrième place d’hier à Imola, Daniil Kvyat n’a pas d’autre choix. à renouveler chez AlphaTauri, selon Marko.



Red Bull a marqué son troisième double zéro de la saison hier au GP d’Émilie-Romagne après un abandon mécanique de Max Verstappen et une erreur de pilotage d’Alex Albon qui l’a fait tourner à six tours de la fin et tomber à la queue. du peloton. Près de 100 points séparent les deux coéquipiers de Milton Keynes et les anglo-thaïlandais sont neuvièmes de la Coupe du monde.

Malgré cela et un autre retour stratosphérique de Sergio Pérez – le grand favori pour remplacer Albon en 2021 par Nico Hülkenberg – frustré sans le prix du podium en raison d’une nouvelle décision stratégique controversée de Racing Point hier à Imola, Marko et Red Bull toujours Ils donnent un vote de confiance à Albon.

“Même après Imola, nous ne prendrons aucune décision sur Albon. Nous lui donnerons un peu plus de temps. Il a jusqu’à Abu Dhabi pour prouver sa valeur et ensuite nous prendrons une décision interne sur l’opportunité de suivre ou de chercher quelqu’un de l’extérieur. Mais il y a beaucoup de pilotes sur le terrain. marché, donc nous ne nous précipiterons pas », a expliqué Marko en mots au média allemand motorsport-total.com.

En revanche, le triple dépassement lors du redémarrage de la voiture de sécurité et sa quatrième position finale hier à Imola ne vaudront rien à un Daniil Kvyat qui n’aura plus d’options à renouveler. Marko a simplement dit “non” à Sky Germany.

