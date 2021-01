Le pilote thaïlandais Alexander Albon, qui a débuté l’année dernière chez Red Bull Racing en Formule 1, a déjà des projets pour cette saison 2021. Le championnat allemand de voitures de tourisme, DTM, est sa nouvelle destination.

Le joueur de 24 ans a perdu son siège dans l’équipe autrichienne, après que Red Bull a confirmé le Mexicain Sergio ‘Checo’ Pérez pour cette année. Eh bien, Red Bull l’a placé dans le DTM, un championnat dans lequel il participera à certaines courses, tout en remplissant ses engagements en tant que pilote de réserve et les tests de l’équipe de Formule 1.

Faisant référence à ce sujet, Helmut Marko, consultant chez Red Bull Racing, a commenté: «Le DTM avec une grille de haut niveau et des voitures de sport GT3, est une plate-forme intéressante et un véritable défi, tant pour les pilotes de course à succès comme Alex Albon, quant à notre pilote junior Red Bull, Liam Lawson », a déclaré le manager autrichien, qui avait un lien direct avec le DTM, créé en 1984, auquel son équipe RSM Marko a participé avec Alfa Romeo et Mercedes entre 1984 et 1989. .

Pendant ce temps, Alex Albon sera rejoint par le Néo-Zélandais de 18 ans, Liam Lawson, qui est une grande promesse et qui fait déjà partie du programme des jeunes pilotes de Red Bull. En 2015, il a été champion de la Formule Ford 1600, l’atteignant à l’âge de 13 ans et devenant ainsi le plus jeune pilote de l’histoire de la catégorie à y parvenir. En 2019, il a été champion de la Toyota Racing Series. Aussi depuis 2019, il a concouru en Formule 3. Cette année-là, il a terminé onzième et en 2020, il a terminé cinquième.