Jaw Crawford et Ayumu Iwasa piloteront pour Hitech GP dès leur première année

Jonny Edgar fera ses débuts avec Carlin après avoir remporté la Formule 4 ADAC en 2020

Caldwell complète le trio de pilotes Prema pour 2021

Red Bull a annoncé ses trois jeunes pilotes pour la saison de Formule 3. 2021. Le champion ADAC de Formule 4 Jonny Edgar fera ses débuts avec Carlin tandis que Jaw Crawford et Ayumu Iwasa piloteront pour Hitech. De son côté, Olli Caldwell a été confirmé en tant que pilote Prema pour sa deuxième année dans la catégorie.



Edgar arrive en Formule 3 à seulement 16 ans et après avoir remporté le titre ADAC de Formule 4 en 2020. Le jeune Britannique rejoint l’une des équipes de son pays, Carlin, à sa première saison. Edgar est impatient de cette nouvelle aventure et affirme qu’ils auront beaucoup de travail à faire s’ils veulent à nouveau savourer le succès.

«J’ai hâte de rejoindre Carlin et de faire le saut vers la Formule 3 cette année. Nous savons que nous aurons beaucoup de travail devant nous, mais c’est une catégorie très prestigieuse qui travaille avec la Formule 1. Je suis très reconnaissant à Helmut Marko de l’avoir fait. C’est possible. J’ai déjà travaillé avec Carlin et j’ai hâte de revenir en février pour les tests de pré-saison », a déclaré Edgar dans un communiqué.

Hitech, pour sa part, a confirmé Crawford et Iwasa pour 2021. L’Américain de 15 ans a terminé deuxième derrière Edgar en ADAC Formule 4, dans laquelle il a réalisé cinq victoires et quatre pole positions. Le Japonais arrive chez Red Bull à 19 ans grâce au soutien de Honda et à son triomphe en Formule 4 française en 2020.

“Je suis très heureux de pouvoir courir en Formule 3 en 2021 avec Hitech GP. Nous sommes impatients de passer de la Formule 4 à une compétition sur une grille très serrée. L’équipe a connu un grand succès ces dernières années, et nous sommes impatients de pouvoir répéter les mêmes résultats et se battre en haut de la grille », a déclaré Crawford.

“J’ai hâte de relever ce défi. Je rejoins Hitech pour la Formule 3 FIA et aussi pour la Formule 3 asiatique, ça va être très excitant. J’espère pouvoir apprendre beaucoup du succès de l’équipe dans la catégorie ces dernières années. Je vais tout donner à la recherche des meilleurs résultats possibles », a ajouté Iwasa.

En revanche, Olli Caldwell courra avec le champion en titre, Prema, lors de sa deuxième saison en Formule 3. Le Britannique après sa première année irrégulière avec Trident cherchera à faire le saut vers la zone supérieure, mettant en pratique tout ce qu’il a appris en 2020. Ses coéquipiers seront Dennis Hauger et la recrue Arthur Leclerc.

“Je suis très heureux d’annoncer qu’en 2021 je serai pilote Prema lors de la saison FIA de Formule 3 2021. J’ai déjà couru avec l’équipe dans d’autres championnats et j’ai hâte de mettre en pratique tout ce que j’ai appris de ma première saison. l’équipe et j’espère continuer à faire l’histoire cette année dans la catégorie », a déclaré Caldwell pour conclure.

