Sergio Pérez et Alexander Albon sont les candidats à ce deuxième siège

Après l’annonce de Tsunoda par AlphaTauri, seule cette confirmation reste

érez serait l’élu; Albon, pilote de réserve selon le journaliste de Sky Ted Kravitz

De l’Allemagne, ils assurent que Red Bull décidera de son deuxième siège pour 2021 ce vendredi. Suite à l’annonce de Yuki Tsunoda, il ne reste plus qu’à déterminer le partenaire de Max Verstappen pour l’année prochaine dans la marque de boissons énergisantes. Sergio Pérez et Alexander Albon sont les principaux candidats.



Red Bull a déclaré dans la dernière ligne droite de la saison qu’ils étudieraient Alexander Albon après le GP d’Abu Dhabi et, avec cette évaluation, ils détermineraient si la chose la plus appropriée à faire est de garder le British-Thai comme pilote officiel ou de se déconnecter de leur programme de pilote, ce qui Ils ne l’ont pas fait depuis Mark Webber lors de la saison 2007.

L’évaluation semble être terminée et l’annonce est prévue pour ce vendredi, selon Andreas Haupt, journaliste renommé du média allemand Auto Motor und Sport.

Sergio Pérez est le principal favori pour remporter ce deuxième siège Red Bull en 2021. Le Mexicain 2020 a été très satisfaisant et il a même remporté sa première victoire en Formule 1, en plus de terminer quatrième de la Coupe du monde, devant par Alexander Albon et malgré avoir perdu deux courses après avoir été testé positif pour le covid-19.

Le week-end dernier, lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, les rumeurs selon lesquelles Pérez et Red Bull se sont accélérées. En fait, il a été dit que les deux parties étaient déjà parvenues à un accord et que la signature était plus proche que jamais, selon le journaliste de Sky Ted Kravitz. Ce professionnel a placé Alexander Albon comme pilote de réserve, comme une stratégie pour le garder si «Checo» ne répond pas aux attentes.

Vendredi, selon ce qu’ils soulignent de l’Allemagne, nous laisserons des doutes sur qui est le pilote en qui Red Bull décide de faire confiance. Avec cette décision, la grille 2021 serait entièrement configurée et nous partirions en vacances de Noël avec cette longue “ saison idiote ” résolue.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard