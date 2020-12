Verstappen: “Cela a été une saison folle et maintenant nous avons la dernière poussée à Abu Dhabi”

Albon: “C’est un nouveau week-end, et nous avons fait notre travail sur le simulateur”

Les pilotes Red Bull vont tenter de terminer la saison de manière positive, et pour cela ils sont très concentrés sur la course d’Abu Dhabi, un circuit qui privilégie les caractéristiques de leur voiture avec le grand nombre de virages lents et de points de traction. . Ils espèrent avoir une course solide, éviter les problèmes et montrer leur rythme tout au long des trois jours, et pour cela ils sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes.



Max verstappen (3e de la Coupe du monde):

“C’est toujours frustrant pour Sakhir, nous avions une voiture rapide et j’attendais avec impatience une bonne course pour l’équipe. Il y a eu trois fois dans le premier tour où j’ai essayé d’éviter les touches, mais elles semblaient toutes très agressives et il n’y avait pas grand-chose d’autre qui pourrait être. C’est fait. Je respecte Charles en tant que pilote et des choses nous arrivent à un moment donné, mais ma carrière a été détruite et ce n’est pas bon pour l’équipe car ils méritaient un excellent résultat. La pénalité sur la grille pour la prochaine course ne veut pas dire grand-chose. puisque nous ne pouvons pas changer le résultat, mais ces choses arrivent et nous devons avancer ».

«J’ai hâte de courir à Abu Dhabi et j’apprécie cette piste. Venant d’un circuit si court avec si peu de virages, ce sera un bon point pour revenir à la normale, avec ses 21 virages. Nous avons terminé deuxième l’an dernier et je n’ai rien à perdre cette fois. week-end, alors nous allons tout faire. ”

“Ce fut une saison folle et maintenant nous avons la dernière poussée à Abu Dhabi, je pense que de nombreux membres de l’équipe sont prêts à se reposer. Les gens nous demandent toujours si cela a été une année difficile pour les pilotes, mais c’est vraiment pour l’équipe, déjà qui voyagent plus tôt et préparent tout pour notre arrivée. Cela a été si intense pour eux et même si nous aimons courir, ils sont tous prêts à partir avec leur famille et à profiter d’un peu de temps pour se déconnecter. Bien qu’ils soient deuxième ou troisième du championnat de Les pilotes ne font pas une grande différence pour moi, car nous serons prêts à franchir une nouvelle étape et à décrocher une autre victoire. Tant que l’équipe pousse, ce que vous pouvez voir dans les évolutions ou dans les arrêts, je continuerai à le faire aussi. ”

Alex Albon (8e de la Coupe du monde):

“Sakhir était bon, mais c’était une course difficile et un circuit difficile pour nous. Nous avons été bons dans les virages et lents dans les lignes droites, ce qui a rendu la tâche plus difficile et nous n’avons pas pu montrer notre rythme. Abu Dhabi est super, j’ai piloté. Beaucoup en F3 et F2 et c’est aussi l’un des circuits sur lesquels j’ai été l’an dernier chez Red Bull, donc je peux utiliser mon expérience cette année. ”

“C’est un nouveau week-end, et nous avons fait notre travail dans le simulateur pour savoir ce dont nous avons besoin en course. C’est un circuit où nous devons être bons, mais Mercedes est toujours forte, donc nous devrons attendre et voir ce qui se passe. C’est la dernière course de la saison, mais cela ne signifie pas qu’il y a moins d’efforts pour cela. Je vais pousser fort pour bien terminer la saison et je vais tout donner, comme je le fais toujours. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard