Red Bull ajoute sa deuxième victoire cette année au Grand Prix d’Abou Dhabi F1 2020. Max Verstappen a remporté la dernière victoire de la saison, prenant la pole samedi en qualifications. De son côté, Alexander Albon a terminé quatrième derrière la voiture de Lewis Hamilton. L’avenir du British-Thai est dans l’air et dans les prochains jours on saura s’il renouvelle une saison avec ceux de Milton Keynes.



Max verstappen (1er):

“Cela a été deux très bonnes journées et nous ne nous attendions pas à ce qu’elles se produisent. Obtenir la pole était super, mais gagner ici, c’est encore mieux. La gestion des pneus était bonne et la voiture était très compétitive et facile à conduire. J’espérais que ce serait le cas. un combat difficile, mais je pense qu’à la fin nous nous sommes très bien débrouillés et nous n’avons pas été sous pression à aucun moment.C’est une très bonne sensation de terminer l’année comme ça, bien sûr, je suis très heureux et j’espère juste que la saison prochaine nous commencerons à être Nous devons être là depuis le début et pour cela nous devons rester forts.L’équipe entière et Honda ont travaillé très dur pour améliorer la voiture et c’est définitivement une chose très positive pour l’hiver. .

Alex Albon (4e):

“Je suis très content et je pense que si la course avait duré quelques tours de plus, je serais encore plus heureux. Je pense que nous aurions pu dépasser Lewis et monter sur le podium. Au début, j’ai essayé de gérer les pneus et peut-être que c’était déjà trop conservateur. J’avais encore beaucoup de vie en eux à la fin. Dans l’ensemble, je pensais que c’était un bon résultat pour l’équipe et je suis très content de ma carrière. Je me sentais vraiment bien avec la voiture ce week-end, et c’était probablement mon meilleur résultat. en F1. Évidemment, il y a eu beaucoup de pression et mon seul objectif était de me concentrer sur ma performance et de faire le meilleur travail possible. Je suis fier d’avoir atteint l’objectif. C’est bien de pouvoir montrer aux autres que je suis fort mentalement et aussi que je suis capable de faire face aux circonstances du moment. En tant qu’équipe, nous n’avons pas abandonné et aussi, je me suis senti très soutenu par tout le monde dans l’usine. Nous avons travaillé dur avec les ingénieurs pour me mettre à l’aise dans le voiture. J’ai hâte de rentrer à la maison et de me reposer avec ma famille. ”

Christian Horner, chef d’équipe:

“Une victoire est le meilleur moyen de clore la saison 2020. Une année difficile qui a été interrompue. Nous avons battu Mercedes assez de la pole position. C’est la première fois que Mercedes est battu sur le circuit depuis 2013, lorsque Nous avons gagné pour la dernière fois avec Vettel. Max a été fantastique tout le week-end. En qualifications, il a marqué le tour parfait et cela l’a aidé à remporter sa 10e victoire aujourd’hui. Alex a eu l’un de ses meilleurs week-ends en F1 et a terminé quatrième, juste derrière Lewis. Je tiens à féliciter Honda pour être le seul constructeur à ne pas avoir été pénalisé cette année et pour avoir remporté cette deuxième victoire avec nous. Je tiens à remercier tout le personnel de Milton Keynes. Ils ont travaillé sans relâche sous très C’est aussi un excellent moyen de mettre fin à notre contrat de sponsoring avec Aston Martin. Nous espérions vous revoir dans le paddock l’année prochaine. Cette année a été une montagne russe et après avoir testé ce mardi, c’est mais que tout peut se reposer d’un repos mérité “.

