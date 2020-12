Verstappen: “Je ne m’attendais pas à me battre pour la pole”

Albon: “C’était mon meilleur classement de l’année”

Red Bull a été la révélation en ce samedi jour du GP d’Abu Dhabi F1 2020: Max Verstappen a réalisé son troisième Pôle de Formule 1 en «territoire Mercedes», sur le circuit presque imprenable de Yas Marina; dans le même temps, Alexander Albon a été proche de la tête, même s’il a finalement dû se contenter de la cinquième place en raison d’une petite erreur en Q3. Les deux pilotes espèrent terminer la saison en beauté, avec de bons résultats pour l’équipe.



Max verstappen (1er):

«C’était un très beau tour. En fait, je ne m’attendais pas à me battre pour la pole aujourd’hui, mais c’est très satisfaisant. Au moins nous avons une pole cette année avec la domination de Mercedes, et nous pouvons en être très heureux. Tout le monde. Il est un peu fatigué à la fin d’une saison aussi difficile, mais je pense que ça a été un gros coup de pouce pour les mécaniciens et toute l’équipe. Ce n’était pas la qualification la plus facile car au départ j’avais la main coincée sous le volant et J’ai fait un mauvais tour, puis ce n’était pas si facile sur le pneu moyen, mais dans la deuxième manche nous avons fait quelques changements et ça semblait aller un peu mieux. Puis en Q3 nous avons fait un tour assez correct et tout s’est bien passé . Ce ne sera pas facile demain car ils ont deux voitures derrière moi qui peuvent faire des stratégies différentes et essayer de me faire pression, mais je vais donner tout ce que j’ai et m’amuser. Nous avons une chance de gagner, mais ce qui s’est passé aujourd’hui a été un grand jour”.

Alex Albon (5ème):

«C’était ma meilleure et la plus compétitive des qualifications de l’année, mais bien que je sois satisfait de ma performance, je suis aussi ennuyé parce que j’ai fait une petite erreur dans la dernière manche de Q3. La voiture allait bien, nous avions un bon équilibre et je me sentais forte après la première manche de Q3, mais je le voulais trop. Dans le premier secteur, j’ai poussé trop fort et trop tôt, donc les pneus étaient épuisés à partir de là. De cette façon, alors que la piste devenait de plus en plus rapide Je n’avais pas de grip et je ne pouvais pas améliorer mon temps. Mais c’était très serré, donc il y a des aspects positifs à prendre. Sur le plan personnel, ça a été un week-end fort pour moi, ce qui est du progrès et c’est important. Je suis déjà concentré sur la course de demain car il y a encore beaucoup en jeu et je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose de bien. Évidemment, Max a la pole, c’est aussi fantastique pour l’équipe. ”

Christian Horner, chef d’équipe:

“Max a eu une performance phénoménale aujourd’hui, il a réalisé le tour parfait. Il a été fort cette année, vous savez toujours que vous pouvez lui faire confiance. Il donne toujours tout et est capable de vous surprendre, comme il l’a fait aujourd’hui, alors maintenant c’est important. pour nous d’en faire un excellent résultat demain. Tout le monde a travaillé très dur cette année – l’équipe a continué à améliorer la voiture, alors que nous avons également eu neuf des dix arrêts aux stands les plus rapides cette année, donc l’équipe Cela a été extraordinaire. Alex a également fait un travail décent aujourd’hui, il est aussi proche qu’il l’a été lors des quatre ou cinq dernières courses et jouera un rôle important dans la course de demain, j’espère qu’il pourra prendre un bon départ et se battre dans la partie conduire”.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard