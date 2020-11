Verstappen: “Bahreïn est toujours dur avec les pneus”

L’équipe Red Bull arrive au double événement de Bahreïn dans l’espoir de revenir à de bons résultats après le fiasco du GP de Turquie. Max Verstappen dit qu’il aime beaucoup les courses de nuit, bien qu’il souligne que Bahreïn est souvent dur avec les pneus; Alexander Albon, pour sa part, a hâte de remonter dans la voiture car dans les conditions délicates d’Istanbul, il a gagné beaucoup de confiance.



Max verstappen (3e de la Coupe du monde):

“Tous les membres de l’équipe ont quitté la Turquie déçus, mais c’est parce que nous voulons tous gagner. Nous regardons toujours devant nous car vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé lors de la dernière course. Je ne m’attends pas à ce que nous reverrons ce genre de chose. conditions sur la piste donc les dernières courses seront probablement plus faciles. J’apprécie toujours les courses de nuit car elles ont une sensation très différente et je pense que c’est bien de les avoir à la fin de l’année car c’est un bon changement. Pour la première course C’est une piste que nous connaissons très bien, mais elle est toujours dure pour les pneus, il sera donc important de trouver un bon set-up pour le résoudre. ”

Alexander Albon (9e de la Coupe du monde):

“Ce fut un bon week-end pour moi – la Turquie – nous avons testé certaines choses dans ma voiture qui, à notre avis, l’ont rendu plus prévisible. En tant qu’équipe, nous étions également très fortes et compte tenu de la façon dont nous avons bien commencé le week-end, c’est un peu frustrant de sortir. avec si peu de points, mais il y a beaucoup de points positifs de la Turquie. Ce fut un week-end fort et je suis sûr que nous allons dans la bonne direction. Pour ma part, les choses se sont améliorées et j’étais également satisfait de la voiture en sim. que maintenant je veux vraiment aller à Bahreïn et voir ce que nous avons. ”

