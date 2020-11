Verstappen: “Je pense que la deuxième place est notre place aujourd’hui”

Albon: “Ce fut un bon week-end pour moi”

Red Bull décroche la deuxième place du championnat des constructeurs avec un double podium au Grand Prix Barein F1 2020. Max Verstappen a terminé deuxième derrière la Mercedes de Lewis Hamilton. Le Néerlandais – qui a fait un arrêt supplémentaire à la fin du test – a obtenu un point supplémentaire après avoir remporté le tour le plus rapide de la course. De son côté, Alexander Albon a réussi à monter sur le podium pour la deuxième fois cette saison. Le pilote thaïlandais a profité du retrait de Sergio Pérez de Racing Point pour terminer troisième.



Max verstappen (2e):

“Ce fut un choc de voir la voiture de Romain en feu au départ de la course et nous savons que de mauvaises choses peuvent arriver quand il y a du feu. Nous sommes tous soulagés de le voir sortir de la voiture tout seul et que ses blessures sont mineures. récupérer très vite. Ce n’est pas agréable de voir ce genre de chose, mais heureusement, la sécurité est incroyable. Le costume et, sans aucun doute, le halo lui ont sauvé la vie en frappant les protections. ”

«En course, j’ai fait de mon mieux pour combattre Lewis, mais malheureusement nous avons été plus lents. Je pense que nous aurions pu faire plus pour mettre la pression sur Mercedes, mais dans l’ensemble, je pense que la deuxième est notre place aujourd’hui. Un double podium est un excellent résultat pour l’équipe et félicitations à Alex, je suis très content pour lui. La voiture semble bien aller ici donc on verra la semaine prochaine. J’espère que nous trouverons plus de rythme et ferons tout ce que nous pouvons. ”

Alex Albon (3e):

“Aujourd’hui, nous avons eu de la chance. Sergio a fait une belle course, mais nous étions là pour profiter de toute opportunité et c’est exactement ce que nous avons fait, donc je suis heureux. L’équipe m’a dit que Sergio pourrait avoir un problème avec le moteur et la première chose qui Je pensais que s’il perdait de l’huile, je ne voulais pas être derrière lui, alors je suis sorti de la ligne et tout a fonctionné. Compte tenu des dommages causés à la voiture par l’incident de vendredi, les gars ont fait un travail incroyable pour garder tout est prêt samedi. Cela a été un bon week-end pour moi et je suis content du résultat. ”

“J’ai le sentiment que les dernières courses m’ont amélioré et les résultats ne l’ont pas montré, mais ce week-end j’ai fait un pas en avant. La semaine prochaine, nous courrons sur une piste différente, mais sur un circuit assez similaire, donc nous espérons pouvoir le faire. Comme tout le monde dans le paddock, j’ai aussi été très soulagé de voir Romain s’éloigner de la voiture après l’accident. C’était choquant de regarder en arrière. L’équipe de sécurité a fait un travail incroyable. ”

Christian Horner, chef d’équipe:

“Tout d’abord, je veux dire que c’est un soulagement de voir que Romain Grosjean va bien. Tout mon mérite revient à la FIA et, en particulier, à Ian, Alan et l’équipe qui étaient là et sont allés l’aider sans réfléchir. Ils sont vrais. Parfois, nous sous-estimons le rôle de la FIA, mais aujourd’hui Romain a été sauvé grâce à son travail et aux mesures de sécurité actuelles. Quant à nos pilotes, Max a extrait chaque once de performance de la voiture et c’est notre premier podium en cette piste depuis 2013. Nous avons fait un arrêt supplémentaire et cela nous a permis d’obtenir un point supplémentaire sur le tour le plus rapide. ”

«Pendant ce temps, Alex a aussi fait une bonne course. Il a perdu sa place face à Sergio au départ, mais la distance entre les deux a été minime. La malchance de Sergio a permis à Alex de monter sur le podium. C’est notre premier doublé. depuis le Grand Prix du Japon 2017. Le résultat d’aujourd’hui nous garantit également la deuxième place du championnat des constructeurs, ce qui est plutôt encourageant et nous permet de nous concentrer sur l’obtention de plus de points avec les deux pilotes dans les courses restantes. ”

