Verstappen: “Mon tour était bon, mais nous manquions d’adhérence”

Albon: “C’est super de correspondre à mon meilleur classement F1”

Red Bull a été satisfait après avoir monopolisé la deuxième ligne de la grille à Bahreïn. Max Verstappen ne pouvait pas avec la toute-puissante Mercedes malgré l’assurance que son tour était difficile à améliorer. En revanche, Alex Albon a égalé son meilleur résultat un samedi depuis son arrivée au Gran Circo.



Max verstappen (3e):

«Mon tour était plutôt bon, mais nous manquions un peu d’adhérence à l’arrière dans les virages lents. Mais nous avons fait une bonne séance en général. Bien sûr, j’aurais aimé me battre pour la pole, mais ce n’était pas possible aujourd’hui et au moins je pars de la zone propre de la grille. Nous verrons comment nous allons demain car l’asphalte est dur pour les pneus et nous avons différentes options stratégiques, donc nous verrons si cela fonctionne en notre faveur. Il sera difficile de lutter contre Mercedes car aujourd’hui ils ont amélioré leur rythme, mais j’espère être proche et profiter s’il y a des opportunités. ”

Alex Albon (4e):

“C’est génial d’égaler mon meilleur résultat en qualification F1. Je voulais quelque chose de plus de cette séance, mais si vous regardez comment j’étais il y a 24 heures, c’est un bon résultat. Partir de la deuxième ligne nous permet de combattre Mercedes demain et aujourd’hui, nous étions étonnamment bons. rapide par rapport à hier. Je sortirai demain avec les médias et prendre soin des pneus sera crucial. ”

Christian Horner, chef d’équipe:

«Nous avons eu une solide qualification avec les deux pilotes, et c’est notre meilleur résultat ici à l’ère hybride. Nous pensions pouvoir diviser la Mercedes, mais Max est resté à une dixième place. Quoi qu’il en soit, nous avons d’excellentes positions de départ pour demain, en particulier. sur un circuit où l’on peut dépasser. Alex s’est bien remis d’hier et a égalé son meilleur résultat en qualifications F1 aujourd’hui. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard