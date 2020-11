Verstappen: “Mercedes est rapide, mais nous nous concentrerons sur tirer le meilleur parti de la voiture”

Albon: “Il semble que le problème vient des pneus avant”

Red Bull a vécu une journée avec des lumières et des ombres. Entre la première séance et la deuxième, Max Verstappen a amélioré son rythme, mais Alexander Albon a eu un grave accident dans lequel il a détruit l’arrière de sa voiture. Le Néerlandais sera mis au défi de se battre pour la pole avec la Mercedes, tandis que le Britannique-Thaï essayera de se rapprocher le plus possible de son coéquipier.



Max verstappen (6ème / 2ème):

«J’avais des éléments de test dans la voiture lors de la première séance et nous n’avons pas fait autant de tours que nous l’aurions souhaité, mais la deuxième séance s’est mieux déroulée. Vous n’avez jamais l’équilibre parfait et il y a encore des choses que nous devons comprendre, mais dans l’ensemble, c’est le cas. Ce fut un vendredi positif. Mercedes est rapide, mais ce n’est pas une surprise et pour notre part nous allons nous concentrer sur tirer le meilleur parti de la voiture et de la course dans la mesure où elle peut être agressive sur les pneus. Nous avons testé des pneus 2021 dans les deux sessions. , mais il est difficile de savoir quels composés nous utilisions. Nous avons été un peu déplacés en termes d’adhérence et d’équilibre, mais c’est quelque chose que Pirelli peut regarder et c’est le but de faire ces tests. ”

Alex Albon (7e / 10e):

«Dès la première séance, la voiture s’était plutôt bien sentie, puis lors de la deuxième séance, nous avons essayé plusieurs choses qui n’ont pas fonctionné. angle un peu étrange, mais je vais bien et des choses arrivent, mais je suis désolé pour les gars. ”

«Au cours de l’année, nous avons souffert avec les pneus arrière, mais rarement ici il semble que le problème soit les pneus avant, donc nous devons le regarder et voir comment nous pouvons les faire durer plus longtemps. Nous avons également testé les prototypes et oscillé entre différents composés, mais ils ne l’ont pas fait. ils avaient beaucoup d’adhérence, alors nous verrons comment ils les développent et j’espère qu’ils pourront les améliorer. ”

