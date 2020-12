Verstappen: “Il sera difficile d’avoir de l’espace de qualification”

Albon: “Mon objectif reste d’être aussi rapide que possible”

Les pilotes Red Bull affrontent la deuxième course de Bahreïn, dans sa version extérieure, avec pour objectif de monter sur le podium et même de se battre pour la victoire. Ils savent que ce ne sera pas facile et qu’ils devraient pouvoir profiter des opportunités qui se présentent à eux, mais ils font confiance à leurs performances et au potentiel de leur voiture qui leur a donné de si bons résultats lors des courses passées.



Max verstappen (3e de la Coupe du monde):

“Cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu de double podium pour l’équipe et ce résultat était excellent. J’ai été surpris de ce qu’il a fallu pour y arriver et que cela ne se soit pas produit en 2018, car nous avions une bonne voiture. C’est ce que vous voulez en tant qu’équipe. En ce moment, nous sommes plus lent que Mercedes mais quand ils font une erreur, nous devons être là et en profiter et c’est ce que nous avons fait, obtenir toutes les performances que nous pouvions. ”

“C’était aussi super pour moi de remonter sur le podium après les deux dernières courses, qui n’étaient pas comme prévu, et maintenant il s’agit d’essayer de terminer la saison avec les meilleurs résultats possibles.”

«Je pense que les gens ont mal compris ce que j’ai dit. Ce que j’essayais de dire, c’est qu’en tant que conducteurs, nous connaissons les risques que nous prenons lorsque nous montons dans la voiture et si quelqu’un a des doutes, il devrait envisager de sortir. Il n’y a rien de mal si cela vous met mal à l’aise. course, mais nous faisons partie d’une équipe et ils nous font confiance pour faire notre travail, qui est de conduire la voiture. ”

«Si Grosjean n’avait pas marché, les choses auraient été très différentes. Dans les années 60 ou 70, les choses étaient plus dangereuses et les pilotes de cette époque étaient toujours sur la piste parce qu’ils savaient que c’était leur travail et que c’était ce qu’ils aimaient faire. tout en sachant que le risque qu’ils prenaient était si élevé que de perdre leurs amis ou leur propre vie. ”

“La sécurité maintenant est incroyable et je respecte les décisions de chacun mais c’est ce que je ressens, personne ne veut voir un accident comme ça, mais tout ce qui compte c’est que Romain va bien.”

«Avec une piste aussi courte, il sera difficile d’avoir de la place en qualifications, surtout du fait que nous allons boucler le tour en 54 secondes. Je pense que nous serons tous à 150 mètres des autres. Les drapeaux bleus et les pilotes D’autres retards seront essentiels, mais le timing devrait être similaire, donc je ne m’attends pas à ce que les écarts soient aussi importants. ”

Alex Albon (9e de la Coupe du monde):

“C’était agréable d’être de retour sur le podium, car c’était aussi le premier double podium de l’équipe depuis un certain temps, donc c’est positif. Le plus important, c’est que nous avons obtenu beaucoup de points et maintenant nous devons continuer comme ça.” .

«Nous allons courir sur le même circuit, mais sur une piste nouvelle et très différente. Je pense que si nous faisons deux courses sur la même piste, comme nous allons le faire ici, c’est une bonne idée de changer de piste, car cela encourage un peu les choses. Ce circuit va être unique et je pense qu’il offrira de belles courses, surtout avec un tour aussi court. ”

“Ce sera la course avec le plus de tours et les qualifications seront très difficiles pour obtenir un tour propre, ce qui ajoute une autre dimension et la rend également très intéressante. En regardant en arrière sur d’autres pistes, comme la Turquie ou le Mugello, ces nouveaux circuits offrent de superbes circuits. course alors j’espère que cela peut être le cas ce week-end. ”

“Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que de s’adapter à la situation. Les qualifications peuvent être très chaotiques, mais il y aura suffisamment de temps pour faire un bon tour. La première chose dont vous avez besoin est d’avoir un tour propre et de ne gêner personne. “Ce sera très compliqué et voir la mise en page sur papier, travailler avec votre ingénieur sur la mise en place et la communication sera la clé dans une mise en page si unique et différente.”

“La piste est très courte et je serais surpris s’il y avait des files d’attente, car il y a très peu de place pour séparer les voitures sur la piste et nous ne pouvons pas maintenir une distance de sécurité entre nous sur la piste.”

“Je pense que ce sera plus un défi pour nous parce que le circuit est plus sensible à la puissance. J’espère que sur une piste aussi courte, les temps sont très similaires, donc nous allons devoir être sûrs d’avoir une bonne voiture. Nous savons que nous avons des choses. pour nous améliorer, nous allons donc y travailler vendredi et samedi, pour rendre la voiture rapide dimanche. ”

«Ce fut une saison très difficile pour nous tous et nous terminons avec un triplet qui est difficile pour les mécaniciens, mais mon attention est toujours concentrée sur être aussi rapide que possible, conduire et pousser pour avoir les meilleurs résultats possibles, puisque je suis plus plus fort que jamais. ”

