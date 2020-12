Verstappen: “Leclerc est un grand pilote, mais aujourd’hui il est allé trop loin”

Albon: “C’était une course très étrange”

Red Bull n’a pas pu profiter des échecs de Mercedes et a raté une nouvelle victoire dans une course dans laquelle Max Verstappen a duré quatre virages. Celui des Pays-Bas assure que Charles Leclerc a été trop agressif au départ, et bien qu’il ait essayé de s’éloigner des problèmes, il a fini par être l’un des blessés. De son côté, Alexander Albon a terminé sixième, après avoir eu beaucoup de mal à gagner des places sur la piste.



Max verstappen (RET.):

“J’ai pris un bon départ, mais j’ai été enfermé et j’ai essayé de me sortir des ennuis, mais tous ceux qui étaient à côté de moi ont été très agressifs et ont risqué comme si c’était le dernier tour. Surtout Charles, qui est allé au maximum au virage quatre, il a essayé de me dépasser mais il était trop optimiste. J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un grand pilote, mais aujourd’hui je pense qu’il est allé trop loin. ”

“Checo ne pouvait pas voir ce qui se passait, Charles l’a frappé et il était dans la direction opposée. J’ai essayé de sortir pour éviter les dommages et finalement ma voiture est restée coincée dans le gravier puis je suis allé contre les protections. C’est dommage que nous ayons abandonné si tôt dans une course où nous avons eu de grandes chances de bien faire. ”

Alex Albon (6ème):

«C’était une course très rare, dans laquelle je ne sais pas comment nous sommes arrivés à la sixième place, mais nous nous attendions à quelque chose de plus aujourd’hui. Nous savions que nous allions être lents dans les lignes droites et que nous ne pourrions tenir les voitures que lorsque nous étions dans un train DRS. C’était très difficile de dépasser. ”

“La course a été très difficile, car en compétition avec la configuration d’appui que nous avons, nous avons été rapides dans le secteur deux, mais il n’y a pas de dépassement là-bas. Maintenant, nous n’avons pas d’autre choix que de nous concentrer sur la dernière course à Abu Dhabi.”

Christian Horner, chef d’équipe:

“C’est très frustrant de terminer le week-end avec l’accident de Max, dans lequel il n’était pas en faute. Il a pu éviter Valtteri au virage deux, mais ensuite quatre Leclerc a mal calculé le freinage et a frappé Perez. Max a dû sortir pour éviter l’accident et s’est finalement retrouvé coincé dans le gravier et n’a pas pu éviter d’aller à l’encontre des protections. C’était dommage, car il était l’un des candidats à la victoire à ce jour”.

“Alex a survécu au premier tour, mais il manquait de rythme lors de sa première longue course. Il s’est arrêté pour mettre le pneu dur et s’est senti plus à l’aise. Avec la voiture de sécurité en piste, nous nous sommes arrêtés à nouveau pour mettre le pneu souple.” et c’était bien, car il a pu grimper en sixième position. Ce fut une course divertissante pour les fans qui nous ont regardés de chez nous. Racing Point et Sergio Pérez doivent être félicités pour leur première victoire en Formule 1. ”

