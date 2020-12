Verstappen: “Je veux toujours plus, mais la troisième est un bon résultat”

Albon: “Je suis frustré, en FP3 je me sentais bien”

Red Bull a eu un samedi doux-amer à Sakhir. Ceux de Milton Keynes ont été plus proches que jamais de la pole, mais aussi Max Verstappen devra repartir de la troisième place sur la grille. Alexander Albon, en revanche, a été l’une des mauvaises surprises de la journée, car après un bon week-end, il n’a même pas pu atteindre la Q3.



Max verstappen (3e):

“Proche, mais pas assez proche. On peut être content des qualifications et même si je veux toujours plus, troisième dans un circuit comme celui-ci, c’est bien pour nous. La différence est très petite et c’est dommage de se retrouver sans pole pour si peu. Un tour aussi court peut toujours être très serré et je pense avoir fait tout ce que j’ai pu. ”

«Je suis sûr que les deux Mercedes seront rapides demain. George est un bon pilote, donc nous allons devoir nous débarrasser des deux voitures pour gagner. Nous allons sortir avec un pneu différent et nous devrons voir comment cela fonctionne au départ. Comme je l’ai déjà dit, nous n’avons rien à perdre, alors ce sera bien de s’amuser demain et de voir ce que nous pouvons faire. J’ai hâte de participer à la course. ”

Alex Albon (12ème):

«Je suis surpris des qualifications d’aujourd’hui car en FP3, je me sentais bien avec la voiture et je pense que nous aurions pu obtenir un bon résultat. Par conséquent, n’avoir que la 12e place est frustrant et nous devons comprendre ce qui s’est passé. Nous avons gardé les pneus tendres pour les qualifications et la voiture était différente, c’est peut-être ce qui nous a posé des problèmes. ”

“Pour demain, il y a encore beaucoup en jeu et nous savons que le dépassement est possible. De plus, nous avons un peu plus d’appui que le reste, donc cela peut aider les pneus. Notre rythme de course était bon vendredi et Nous avons le libre choix des pneus, nous allons donc bien analyser ce que nous pouvons faire. Nous devons être loin des problèmes au départ et gagner des positions. ”

Christian Horner, chef d’équipe:

“Nous savions que tout allait être très serré en qualifications et je pense que Max a pris tout le potentiel de la voiture et a perdu la pole avec la même marge qu’Alex a été exclu de la Q3.”

“Le truc Max est quelque chose d’encourageant et de frustrant en même temps. La bonne chose est qu’il est à nouveau troisième et qu’il repartira dans la zone propre, donc ce n’est pas un mauvais endroit. De plus, il a un pneu de départ plus souple que le Mercedes et peut-être qu’une stratégie différente lui donnera des opportunités pour demain. ”

“C’était dommage de ne pas avoir Alex en Q3, nous étions absents pendant très peu de temps et sur ces circuits, il est déjà devenu clair que vous pouvez perdre beaucoup pour très peu. L’équipe vous aidera à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui et Je suis sûr que demain il fera une belle remontée. Le dépassement est possible, donc nous espérons que les deux pilotes auront une bonne course demain. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard