Verstappen: “Ceux qui ont couru en Turquie n’auront pas un grand avantage”

Albon: “Je n’ai pas couru en Turquie, ce sera une nouvelle expérience pour moi”

L’équipe Red Bull arrive au GP de Turquie de F1 2020 sans aucune chance de remporter un titre, bien qu’il soit vrai que Max Verstappen aspire à arracher la deuxième place du championnat des pilotes à Valtteri Bottas. C’est un circuit que la Formule 1 n’a pas parcouru depuis 2011 et ce sera bien sûr une première pour Max Verstappen et Alexander Albon. Cependant, l’objectif de l’équipe est d’établir un bon résultat pour compenser ce qui s’est passé à Imola.



Max verstappen (3e de la Coupe du monde):

«J’ai hâte de visiter un autre nouveau circuit, ils rendent définitivement la saison encore plus excitante. C’est un endroit que je n’ai jamais été auparavant et je ne sais pas non plus combien d’autres coureurs y ont couru, mais je ne pense pas. Ils auront un grand avantage car c’était il y a longtemps. ”

“C’est définitivement un circuit rapide. J’ai couru dans le simulateur et toute la piste est fantastique. Je pense que ce sera un bon circuit à dépasser, il y a beaucoup de lignes droites et de virages assez larges, donc vous pouvez faire plusieurs lignes différentes, ce qui est toujours intéressant. J’espère ne pas avoir à dépasser trop! ”

Alexander Albon (9e de la Coupe du monde):

“Oui, certaines des nouvelles pistes que nous avons parcourues cette année ont été incroyables, mais je pense que la F1 devrait également tenir compte de la compétitivité. Je suis un grand fan des pistes que nous avons visitées cette année, je les préfère définitivement par rapport à certaines. Le genre que nous courons régulièrement. Mais cela dit, je pense que Portimao aurait pu être encore mieux si nous avions choisi un tracé de piste différent. Cela aurait aidé à dépasser, et peut-être à Imola aussi. ”

“Non, je n’ai pas couru en Turquie donc ce sera une nouvelle expérience pour moi. J’ai regardé quelques courses précédentes de F1 à la télé et ça a l’air vraiment impressionnant; ça offre de bons points de passage apparemment. Je pense que la piste devrait convenir à notre voiture, mais Il semble aussi avoir besoin de beaucoup de puissance. J’ai hâte de me lancer sur la piste, d’essayer de nouveaux éléments, de régler la voiture et de voir à quoi ça ressemble. ”

