Verstappen: “Je suis décevant d’être deuxième au classement”

Albon: “Nous pourrions être dans une meilleure position”

Red Bull est l’une des équipes favorites du week-end du Grand Prix de Turquie de F1 2020. Max Verstappen a été le pilote le plus rapide des trois séances d’essais organisées vendredi et samedi. Cependant, lors des qualifications, les Pays-Bas sont restés à un pas de la pole et demain partiront de la deuxième position, derrière Lance Stroll. De son côté, Alexander Albon est quatrième. Les deux pilotes qualifient la séance de décevante, mais sont convaincus de pouvoir obtenir un bon résultat en course.



Max verstappen (2e):

“Pour être honnête, je suis décevant d’être deuxième aux qualifications aujourd’hui. Cela peut sembler étrange car c’est une bonne position de départ, mais après avoir été premier à chacune des séances avec un si gros avantage, vous vous attendez à plus. Nous n’avons pas pu faire fonctionner l’entracte et nous n’avons pas pu augmenter sa température, mais avec la pluie extrême, nous nous sommes sentis très à l’aise et nous n’avons eu aucun problème. ”

“Il est clair que les tours derrière Kimi ne nous ont pas aidés, mais il y avait aussi quelque chose qui n’a pas fonctionné et que nous devons comprendre. Comme vous le savez tous, je veux toujours le meilleur et j’essaie toujours de faire le mieux, donc ce n’est pas une sensation agréable dans ce que je ressens. C’est comme ça que la course est et nous ne pouvons pas toujours être heureux au maximum. Nous avons un bon rythme donc nous espérons que demain sera meilleur et nous pouvons montrer ce que nous pouvons vraiment faire ici. ”

Alexander Albon (4e):

“Se qualifier en quatrième position, c’est bien, mais je pense qu’après notre compétitivité ce week-end, c’est un peu décevant, car nous pourrions être dans une meilleure position. C’est frustrant car depuis le FP1, la voiture est incroyable et en en termes de rythme, nous avons été forts. ” Aujourd’hui, il s’agissait de réchauffer les pneus et nous venons d’avoir des problèmes en Q3. ”

“Racing Points est sorti de nulle part lors de la dernière séance et ils l’ont juste fait, mais la quatrième est toujours une bonne place. Nous attendons avec impatience demain car nous pensons que cela peut être une bonne course. Nous avons essayé plusieurs choses en de mon côté du garage pour gagner en confiance et, dans des conditions comme ça, c’est ce dont tu as besoin. Ça a été un bon week-end jusqu’ici. ”

Christian Horner, responsable d’équipe, cadre:

“Les deux pilotes ont conduit de manière incroyable, malgré les conditions de piste dangereuses. Max a dominé en Q1 et Q2 et aussi au début de Q3 sur le pneu de pluie extrême. A la fin de Q3 nous avons changé. Max a perdu du temps derrière Kimi lors de sa première tentative par tour et n’a pas réussi à réchauffer les pneus. Nous avons également souffert d’adhérence avec les deux voitures, car nous avons eu pas mal de problèmes à essayer de réchauffer les pneus. ”

“Le dernier tour de Max avait l’air bien, mais une petite sortie au virage 7 lui a coûté environ trois dixièmes de seconde. Cependant, il a obtenu une bonne position pour la course de demain.”

Alex a également été compétitif dans les trois séances. La quatrième position équivaut à son meilleur résultat à ce jour. Félicitations à Racing Point pour avoir si bien réussi l’entracte en Q3. Nous ne sommes pas sûrs des conditions de demain, mais nous en sommes sûrs. que ce sera une course intéressante avec Max et Albon dans le combat. ”

“Ce week-end en Turquie, nous célébrons la 300e course de l’équipe en Formule 1. Pour fêter ça, nous nous sommes souvenus de six membres clés de l’équipe dès le départ et de certains de leurs moments clés des 299 derniers Grands Prix.”

