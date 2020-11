Verstappen: “Nous devrons nous adapter à rouler cinq secondes plus lentement que la normale”

Albon: “On dirait que nous avons couru sur la glace, mais c’était amusant”

Red Bull n’a pas pu mieux démarrer son 300e Grand Prix de Formule 1. Pour la première fois de l’année, les hommes de Milton Keynes ont dominé la journée, Max Verstappen étant le plus rapide des deux sessions. La RB16 s’est bien adaptée aux conditions difficiles à Istanbul Park et a même marqué un doublé en FP1, avec Alexander Albon pas si loin derrière son coéquipier cette fois.



Max verstappen (1er / 1er):

“Dans l’ensemble, ce fut une journée positive et la voiture s’est bien comportée, donc je suis heureux. Je pense que la préparation que nous avons faite était bonne, et nous avons également bien réagi aux conditions de piste. C’était très glissant, mais la piste est la même pour tout le monde, même si vous devrez vous adapter à rouler cinq secondes plus lentement que la normale “.

“Espérons qu’il ne pleuve pas pendant le week-end, car nous pouvons tous souffrir beaucoup. Je ne pense pas que les pneus plus tendres vont faire une différence, nous avons été plus rapides sur le mou que sur le dur mais cela a aussi à voir avec le Amélioration de la piste. C’est sûr que Mercedes sera compétitive demain et nous espérons avoir une bonne qualification pour être en bonne position pour la course. ”

Alexander Albon (2ème / 5ème):

«Ce fut une journée positive et c’est toujours amusant de courir sur un nouveau circuit. En FP1, c’était comme si nous courions sur la glace, nous avons beaucoup glissé, mais c’est quelque chose d’amusant et d’inhabituel en Formule 1. changer les pneus ce que nous avons fait, c’est aller longtemps pour les mettre en température pour atteindre ainsi la meilleure zone de confort possible ».

“Nous nous attendions à ce que les pneus tendres facilitent les choses en termes d’adhérence, mais ils n’ont pas beaucoup aidé non plus, donc nous ne savons pas ce que les équipes vont faire en qualifications. Quelque chose pourrait probablement se passer sur le doux et avec beaucoup d’essence pour faire beaucoup de tours. et s’améliorer petit à petit. On va bien tout analyser pour demain, aujourd’hui a été une bonne journée en termes généraux “.

