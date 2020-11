Verstappen: “Dans la ligne droite, j’ai perdu la voiture à cause d’une panne de pneu”

Albon: “Ce n’est pas ce que je voulais, mais je vais me concentrer sur la Turquie maintenant”

L’équipe Red Bull a eu une journée désastreuse dimanche au GP Emilia Romagna F1 2020. Max Verstappen a été contraint de se retirer en raison d’une panne de pneu quand il était deuxième, pris en sandwich entre les Mercedes; Alexander Albon a filé dans les derniers bars et a terminé la course en 15e position. Les hommes de Milton Keynes sont déjà concentrés sur le GP de Turquie pour tenter à nouveau de mettre Mercedes en difficulté.



Max verstappen (RET):

«J’ai pris un bon départ et j’ai pu me battre et rester avec les deux Mercedes. J’ai dépassé Lewis, j’ai opposé tôt et Valtteri nous a suivis, mais il a eu des dégâts et a commencé à nous retenir après l’arrêt, donc nous avons J’ai perdu beaucoup de temps avec Lewis, qui était dans l’air pur. Quand je l’ai dépassé, le rythme était là et la voiture était bonne, en fait, je m’amusais beaucoup. Soudain, dans la ligne droite, j’ai perdu la voiture à cause d’une sorte de panne sur les pneus, donc c’est vraiment dommage car ça aurait été très bien d’avoir une deuxième place et un autre podium. C’est ce que c’est et évidemment ne pas marquer de point, ce n’est pas ce que vous voulez, mais dans l’ensemble, la course elle-même a été très positive. ” .

Alexander Albon (15e):

“Terminer le dernier ne montre pas ce qui s’est réellement passé pendant la course, c’était une de ces courses où nous avons passé beaucoup de temps derrière d’autres voitures dans un train. Je ne sais pas encore vraiment ce qui s’est passé au redémarrage. Les pneus étaient froids et J’ai dû pousser fort pour essayer de garder une longueur d’avance sur les voitures qui s’étaient placées sous Safety Car, ce qui a provoqué la vrille. Tout s’est passé très rapidement. Avec le recul, peut-être aurions-nous pu faire quelque chose de différent, si nous nous étions arrêtés pour aller doucement comme d’autres l’ont fait vers la fin de la course, alors nous aurions pu avoir un résultat bien meilleur. Évidemment pas ce que nous voulions, mais je vais prendre les points positifs et me concentrer sur la Turquie maintenant. ”

Christian Horner, responsable d’équipe, cadre:

“Nous avons disputé trois courses en Italie cette année et trois DNF pour Max, donc ce n’était pas agréable pour lui. Max a pris un très bon départ, dépassant Lewis et pris en sandwich entre les deux Mercedes. Il était évident que Valtteri avait des dégâts et plus tard. des arrêts Max était juste au-dessus de lui. Max a attendu patiemment son moment et l’a doublé dans la ligne droite principale. Puis il s’est détourné de Valtteri et se dirigeait vers la deuxième place jusqu’à ce que son pneu tombe en panne, probablement à cause de certaines pièces. C’est très frustrant, d’autant plus qu’on avait un rythme assez soutenu aujourd’hui, donc c’est ennuyeux de ne pas finir deuxième derrière Max. Pour Alex, c’est difficile car il a couru avec Charles et Daniel tout l’après-midi, coincé dans un train, puis sur au redémarrage, il a tenté de couvrir les voitures qui venaient de faire un arrêt libre et l’a perdu à la deuxième chicane. C’est incroyablement malheureux de sortir de ce week-end avec zéro point, mais on va réessayer lo en Turquie, une piste sur laquelle nous avons réussi la dernière fois. Félicitations à Mercedes et Toto pour avoir remporté sept championnats constructeurs consécutifs, une réalisation étonnante. Nous sommes impatients de vous offrir plus de défis l’année prochaine. ”

