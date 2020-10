Verstappen: “Nous ne nous attendions pas à dépasser Mercedes, mais nous nous attendions à être plus proches”

Albon: “Tout était très serré, j’étais à un dixième de la quatrième”

Red Bull a de nouveau pris du retard sur Mercedes d’un tour. Max Verstappen a de nouveau terminé troisième malgré quelques problèmes qui ont affecté sa Q2. Celui des Pays-Bas avoue qu’il ne s’attendait pas à vaincre ses principaux rivaux, mais qu’il aurait aimé être plus proche d’eux. De son côté, Alexander Albon a dû se contenter de la sixième place, mais le Thaïlandais ne manquait plus qu’un dixième pour partager la ligne de départ avec son coéquipier.



Max verstappen (3e):

«À la fin des qualifications, nous avons échoué, mais je pense que la cause était le problème que nous avons eu en Q2. Normalement, tout au long de la séance, vous savez clairement où vous allez pouvoir gagner du temps, mais cela ne m’est pas arrivé cette fois. , car je devais me concentrer sur un bon dernier tour médiatique en Q2. Par conséquent, ne pas avoir eu de référence précédente sur les pneus tendres a compliqué les choses pour moi. ”

“Je pense que la troisième place était le maximum auquel nous pouvions aspirer aujourd’hui, car nous ne nous attendions pas à battre la Mercedes, mais nous aurions aimé être plus proches. Peut-être que nous aurions été avec une qualification avec moins de problèmes. Nous devons également féliciter les mécaniciens. pour avoir remarqué la voiture en Q2, ils donnent toujours tout et font ce qui semble impossible, il faut être fier d’eux. Ce circuit est très amusant, nous espérons faire une bonne course demain. ”

Alexander Albon (6ème):

«Tout était très serré, et avec un dixième de plus, j’aurais été quatrième. En général, ce n’était pas une mauvaise qualification et j’espère faire une bonne course à partir de la sixième place. La séance n’a pas bien commencé mais elle s’est améliorée. Les limites de la piste m’ont fait perdre mon premier tour en Q3, et il y a toujours un risque supplémentaire dans le dernier tour quand on n’a pas de temps. Je pense que j’aurais poussé plus fort si j’avais déjà eu un temps. ”

“Je pense qu’étant un circuit étroit et avec la dégradation des pneus, les dépassements seront difficiles dans la course de demain, mais c’est un nouveau circuit et au fond, personne ne sait ce qui peut arriver. C’est intéressant, il faudra donc voir ce qui se passe demain “.

Christian Horner, chef d’équipe:

“La troisième place de Max est due à l’excellent travail des mécaniciens qui ont pu réparer un problème électrique dans sa voiture en un temps record. Max a pu se remettre sur la bonne voie et faire un temps qui lui a permis de passer au Q3, mais cela l’a aussi empêché de se préparer sur le pneu tendre. La troisième place et les qualifications au milieu nous donnent des options pour la course de demain. ”

«Dans le cas d’Alex, nous avons perdu plusieurs tours autour des limites de la piste, mais il a réussi à faire un bon tour pour entrer en Q3 et a fait un travail solide qui lui a permis de se hisser dans la troisième ligne de la grille. Alex est entré en Q3 avec un pneu souple, un pneu différent de celui de Max, donc nous aurons des stratégies différentes avec les deux voitures, nous espérons que cela nous aidera et nous donnera une sorte d’avantage. ”

