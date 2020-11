L’équipe a récolté de grands succès en 16 ans

L’équipe a gagné à Istanbul en 2011

Red Bull aura un week-end spécial au GP de Turquie alors qu’ils célèbrent leurs 300 courses de Formule 1. Depuis leurs débuts en 2005, ils ont remporté de nombreux succès, dont certains ont été récoltés à Istanbul Park, qui revient au calendrier oriental. 2020.



Au cours de ces 16 saisons, ils ont remporté quatre titres à la fois pour les pilotes et les constructeurs entre 2010 et 2013. De plus, ils sont montés dans le top 63 fois, bien qu’ils aient atteint 180 podiums. Le nombre de pôles dont ils disposent est de 62, alors qu’ils ont réalisé le meilleur tour de course en 67 GP.

Sebastian Vettel a traversé leurs rangs, qui a été proclamé quadruple champion avec ceux de Milton Keynes et qui a vécu l’âge d’or de l’équipe des boissons énergisantes. Cependant, il n’est pas le seul pilote célèbre sur lequel ils ont compté. Daniel Ricciardo a remporté ses sept victoires avec eux.

Cependant, aucun d’eux n’est déjà dans l’équipe et leur présent et leur avenir est Max Verstappen. Le pilote néerlandais est le pari clair de Red Bull et avec seulement 23 ans, il a réalisé avec eux 9 victoires, 40 podiums et 2 pôles.

Ceux de Milton Keynes vivront cette célébration au GP de Turquie, un pays dans lequel ils retournent après avoir été hors du calendrier pendant huit ans. Précisément, la dernière fois que l’équipe a concouru à Istanbul Park s’est terminée par la victoire de Vettel et par une deuxième place pour Mark Webber. De plus, l’Allemand a également pris la pole.

En 2020, ils chercheront à célébrer leur 300e carrière en Formule 1 avec le meilleur résultat possible, mais Mercedes ne leur facilitera pas la tâche. Les Brackley sont a priori favoris pour la victoire, mais Verstappen ne peut jamais être exclu du combat pour grimper au sommet.

En revanche, l’équipe atteint ce chiffre sans être clair sur son deuxième pilote pour 2021. Alexander Albon aura une nouvelle occasion de montrer qu’il doit continuer à être un coéquipier du Néerlandais, mais ceux de Milton Keynes seront attentifs à sa performance ce week-end.

