Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian, espère que l’interdiction à venir des équipes utilisant les «modes quali» n’augmentera pas l’avantage de Mercedes lors de son introduction.

Comme . l’a révélé le mois dernier, la FIA a déclaré aux équipes qu’elles devront utiliser les mêmes modes de performance du moteur lors des qualifications et de la course du Grand Prix d’Italie de ce week-end.

L’avantage de performance de Mercedes par rapport à ses rivaux a eu tendance à être plus important sur un seul tour de qualification qu’en course. On s’attend donc à ce qu’ils aient plus à perdre de ne plus pouvoir «faire tourner les moteurs».

Red Bull s’est qualifié le plus proche de Mercedes dans la plupart des courses jusqu’à présent cette année. Mais le directeur de l’équipe, Christian Horner, dit qu’il n’est pas clair si l’interdiction du «mode quali» les aidera ou non.

«Cela va avoir un certain effet», dit-il. « Nous verrons quel effet cela aura au cours de la semaine prochaine ou au cours des deux prochaines semaines.

«Alors voyons. Il doit faire quelque chose. J’espère que nous n’empirerons pas les choses. »

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, estime que les quatre fabricants de groupes motopropulseurs seront touchés par l’interdiction.

«Le mode que vous exécutez varie d’une piste à l’autre et la différence avec le mode course», a-t-il déclaré. «Mais ce n’est pas comme si nous utilisions le« mode fête », comme on l’appelle, sur chaque piste de course.

«Le mode dit quali cause des dommages assez importants au moteur et réduit évidemment la durée de vie du moteur. Le tout dans l’enveloppe, mais évidemment si vous pouvez l’éviter, vous n’allez pas l’exécuter.

«Cela dit, bien sûr, cela aura un impact sur nous d’une certaine manière, à partir de Monza. Mais je ne doute pas que ce sera la même chose pour tous les autres fabricants de PU. »

