Le pilote de Burgos explique comment le processus était de participer au Dakar 2021

Cristina Gutiérrez a raconté de nombreuses anecdotes sur ce qui a été sa cinquième participation au Rallye Dakar dans le podcast hebdomadaire SoyMotor.com sur Twitch, le ShowMotor. Entre autres, le pilote de Burgos a révélé comment sa signature pour Red Bull avait été forgée pour se rendre, précisément, au Dakar en 2021.



Gutiérrez a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il n’irait pas au Dakar en 2021 et juste après avoir annoncé sa signature pour l’équipe de Lewis Hamilton en Extreme E, Red Bull a engagé le coureur espagnol pour concourir dans la catégorie côte à côte en 2021.

“Ce fut une année extrêmement rare, car les sponsors ont été touchés par la pandémie. J’ai annoncé que je n’allais pas aller au Dakar pour me concentrer sur l’Extreme E”, expliquait Gutiérrez dans le ShowMotor.

La coureuse de Burgos a avoué qu’elle n’avait pas de grandes attentes pour participer au Dakar de cette année, mais après avoir rencontré Sébastien Loeb lors d’un test Extreme E, elle a finalement conclu un accord avec Red Bull.

“J’ai couru la Baja Andalucía à mes risques et périls avec Mini. Nous avons fait du très bon travail et je n’étais pas au courant, mais plusieurs personnes regardaient les résultats. Parmi eux, l’équipe de Lewis Hamilton pour l’Extreme E. Le même jour, le représentant de Lewis Hamilton m’a écrit sur Facebook… et bien sûr, je ne pensais pas que c’était lui. ”

«J’ai un peu ressenti le problème et à la fin nous avons eu une réunion et ils m’ont proposé le contrat pour faire l’Extreme E. Puis nous avons fait quelques tests à Londres et là j’ai rencontré l’autre pilote de l’équipe, Sébastien Loeb, qui est un gars formidable. Loeb m’a demandé si j’allais au Dakar et quand j’ai dit non, il a tiré l’agenda Et depuis qu’il est avec Red Bull toute sa vie, il les a appelés et c’est ainsi que le sujet a été abordé. ”

“Quand ils m’ont dit de faire le Dakar, je leur ai demandé si c’était pour 2022, et ils ont dit non, qui était pour 2021 alors qu’il restait deux semaines pour commencer. C’est vrai que je me préparais toute l’année. Physiquement je vais bien, mais j’ai eu du mal à me positionner mentalement car il y a eu un changement de catégorie et de copilote », a expliqué Gutiérrez.

