Date publiée: 24 août 2020

Red Bull garde confiance dans la conception de sa voiture à haut râteau, même si d’autres équipes pensent que c’est un concept discutable.

Adrian Newey, directeur technique de Red Bull, pense qu’un râteau élevé – ce qui signifie une garde au sol plus élevée à l’arrière de la voiture qu’à l’avant – est la meilleure solution pour maximiser l’appui.

Cependant, James Key de McLaren a récemment exprimé son scepticisme quant à l’approche et a suggéré que son équipe envisage de passer à une voiture à faible râteau pour 2021.

Le conseiller Red Bull, le Dr Helmut Marko, fait cependant confiance au jugement de Newey, bien que Max Verstappen et Alex Albon aient trouvé la RB16 difficile à conduire cette saison.

«Nous examinons ce problème», a déclaré Marko à Autosport dans une interview exclusive sur le problème du rake élevé.

«» Mais puisque Newey pense que c’est la solution la plus efficace, nous nous y tenons pour le moment.

«Les trois premiers et Max [Verstappen] est parmi eux, lèchent le reste du champ, donc nous ne pouvons pas nous tromper avec notre concept. Nous y croyons. C’est pourquoi vous avez un directeur technique, pour définir la direction. »

En termes de rodage du peloton, Marko faisait référence au récent Grand Prix d’Espagne dans lequel seuls Lewis Hamilton, Verstappen et Valtteri Bottas ont terminé dans le tour de tête.

Bien que Red Bull n’ait pas eu le début de saison qu’il espérait, avec 86 points d’avance sur Mercedes au classement du championnat du monde des constructeurs, Marko est satisfait de la manière dont l’équipe travaille pour tenter de combler l’écart.

«Toute l’équipe est en feu», a déclaré Marko. «Ce que nous avons fait avec la réparation en Hongrie [after Verstappen had crashed on his way to the grid] était incroyable. Nous avons effectué trois arrêts aux stands en Espagne en moins de deux secondes. Tout le monde est en feu en ce moment.

Et bien que les équipes ne soient pas autorisées à concevoir de toutes nouvelles voitures pour 2021, Marko dit que cela signifie que des efforts supplémentaires sont déployés pour améliorer le challenger actuel, car toutes les mises à niveau seront reportées à la saison prochaine.

«Les voitures resteront telles qu’elles sont maintenant», a-t-il déclaré. «C’est une autre raison pour laquelle nous poussons vraiment plus loin le développement cette année – parce que nous l’aurons également pour l’année prochaine.»

