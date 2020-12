Le processus pour rester avec les moteurs Honda est à 80% -85%

Marko ouvre la porte pour construire son propre moteur après 2025

Les négociations entre Red Bull, la FIA et Liberty Media pour reprendre la propriété intellectuelle des moteurs Honda sont sur la bonne voie. De plus, l’équipe Helmut Marko ouvre la porte à la fabrication et au développement de son propre moteur après 2025.



Red Bull finalise les négociations pour trouver un moteur pour 2022. Honda quittera la Formule 1 après 2021 et ceux de Milton Keynes s’emploient à essayer de conserver la propriété intellectuelle des groupes motopropulseurs japonais pour pouvoir les développer eux-mêmes. Helmut Marko espère pouvoir parvenir à un accord avant la fin de l’année.

“Tout est sur la bonne voie. Les discussions avec la FIA et Liberty Media sont bien avancées. Nous espérons qu’une décision correspondante sera prise cette année”, a déclaré Marko dans un communiqué au site allemand Motorsport Total.

Ainsi, Marko exclut qu’ils devront recourir au plan B de devoir demander un moteur à Renault. “Nous aurons notre propre moteur, j’en suis sûr à 80% ou 85%. Nous nous concentrons entièrement sur le projet Honda », a-t-il ajouté.

Le plan est bien avancé, à tel point que Red Bull a déjà réfléchi à l’emplacement des installations qui seront dédiées au développement du moteur. «Nous prévoyons de réaliser la maintenance des moteurs sur notre campus Red Bull existant et d’y adapter une salle», a-t-il expliqué.

Bien que Marko soit conscient que cette route est plus chère, il défend qu’elle est la gagnante. “Bien sûr, cette variante est plus chère. Mais obtenir ce moteur et la coordination avec le département châssis nous promet une meilleure position”, a-t-il déclaré.

Au début, Red Bull a vu la solution de développer le moteur Honda comme quelque chose de temporaire jusqu’à l’entrée de la nouvelle génération de moteurs en 2026. Cependant, maintenant Marko voit la situation différemment et souligne que ces années peuvent leur donner l’expérience assez pour développer son propre moteur après 2025.

“Oui, c’est une solution temporaire, mais si ce qui est dit est vrai et que le nouveau moteur est beaucoup plus simple à construire, le MGU-H n’est plus nécessaire, ce ne sera plus un moteur aussi complexe. Cela signifiera que nous pourrons utiliser les ustensiles que nous aurons à Milton Keynes pour développer un tel moteur », a-t-il commenté.

Alors, dans les bonnes conditions, il n’est pas fou d’affirmer que Red Bull construira son propre moteur à l’avenir, comme confirmé par Marko.

“Correct. Seul ou en coopération, c’est une question de négociation, je dirais”, a indiqué Marko pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard