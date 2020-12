La grande carrière de Pérez a sûrement éloigné Helmut Marko de l’intérieur

“ Checo ” toujours sans siège pour 2021, en attente de la décision de Red Bull

Sergio Pérez n’a pas besoin de promotion, surtout après l’année qui est marquée en Formule 1. Cependant, à Sakhir, il a profité de toute la fenêtre disponible pour crier à nouveau qu’il est le pilote qui manque à Red Bull.



On se demandait si, après le podium en Turquie, il y avait autre chose que Sergio Pérez pourrait faire pour convaincre Helmut Marko. Et si. «Checo» nous a encore surpris hier en remportant sa première victoire en Formule 1. Une victoire qui non seulement représente une étape importante pour lui, mais qui lui donne encore plus de force et consolide la belle année dans laquelle il a vécu.

Pérez est devenu le premier pilote de l’histoire capable de gagner une course après avoir été dans le premier tour en dernière position. Un accident au départ l’a contraint à avoir un Grand Prix pour le retour. Mais cela ne l’a pas fait abandonner. Tout le contraire. «Checo» a mis le mode attaque et a réussi à grimper et à décoller l’un de ses rivaux, dont Alex Albon, le pilote pour lequel il est en compétition pour le siège chez Red Bull.

Le fait de voir Pérez franchir la ligne d’arrivée en première position et Albon en sixième au moins a fait bouger Marko à l’intérieur. Il sait que «Checo» a une fois de plus montré qu’il était le pilote dont ils avaient besoin. Son retour, sa persévérance, sa rapidité, sa fiabilité … bref, c’est la garantie de points qu’Albon n’a pas été pendant tout ce temps.

Que le Verstappen aime ou non la décision d’élever Perez, Perez est le pilote dont Verstappen a besoin en tant que coéquipier pour faire un front de bataille commun contre Mercedes.

Après Hamilton et Bottas, Verstappen et Pérez sont les deux coureurs qui ont accumulé le plus de points cette année. Ils sont également deux des cinq pilotes à avoir remporté une course cette saison, un objectif qu’Albon a été absent toute la saison.

