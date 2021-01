Le patron de Red Bull dit qu’ils n’ont pas besoin de l’argent du milliardaire mexicain

Pérez est sponsorisé par Carlos Slim depuis l’âge de 15 ans

Le chef de Red Bull, Christian Horner, assure que Sergio Pérez n’a pas été signé en raison du soutien financier que le Mexicain a du grand empire Carlos Slim. Le manager britannique insiste sur le fait qu’une marque comme Red Bull n’a pas besoin de cela et qu’ils ont loué les services de «Checo» pour sa valeur en tant que pilote.



Red Bull n’a pas besoin du soutien financier de Sergio Pérez en tant que pilote. «Checo» est un pilote que le milliardaire mexicain Carlos Slim a parrainé à l’âge de 15 ans grâce au parrainage du grand géant des télécommunications Telmex. Dans son portefeuille, il existe également d’autres marques Slim telles que Telcel, Claro et Interprotección.

Pendant les semaines d’incertitude pendant lesquelles on ne savait pas quel pilote choisirait Red Bull, il a été commenté que cette contribution financière pourrait être une attraction intéressante pour l’équipe de Horner. Cependant, Horner a précisé que ce n’était pas ce qui les avait «séduits» de Pérez, leur bonne santé économique en tant qu’équipe ne les a pas incités à prendre une décision en termes économiques.

“Red Bull n’en dépend pasHorner a clarifié dans des déclarations au site Web d’information des Pays-Bas Racing News 365.

“La popularité de Pérez en Amérique latine, et au Mexique en particulier, sera un problème à analyser dans les mois à venir”, a ajouté le patron de Red Bull, certaines déclarations suggérant que Red Bull pourrait en incorporer un ou plusieurs dans sa voiture. Sponsors mexicains cette année.

Red Bull a connu une visibilité sans précédent avec l’annonce de Pérez et, avec elle, s’est ouvert au marché latino-américain de la meilleure façon.

“L’intérêt suscité par votre annonce a été le plus élevé que nous ayons jamais vu avec Red Bull. C’est formidable que la Formule 1 soit si populaire. De plus, bien sûr, nous avons beaucoup plus de plates-formes à notre disposition qu’il y a des années. Nous avons vu une croissance énorme en le trafic d’Amérique latine, ce qui est bon pour la Formule 1 », a déclaré Horner.

De plus, le patron de Red Bull pense que Perez peut pousser Verstappen plus que Alex Albon. “Je crois que peut pousser Max plus que Albon ne le pourrait La saison dernière. Espérons que cela nous donnera une meilleure force combinée pour lutter contre Mercedes », a déclaré Horner pour terminer.

