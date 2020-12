Helmut Marko voit bon “ prêter ” son pilote à une autre équipe à court terme

Il estime que c’est le seul moyen pour lui de continuer à accumuler des kilomètres de compétition

S’assure qu’Albon disposera d’un vaste programme de tests et de simulateurs en 2021

Le conseiller de Red Bull et directeur de l’académie des pilotes, Helmut Marko, a reconnu que la marque de boissons énergisantes serait prête à donner Alexander Albon à une autre équipe sur la grille au cas où elle aurait besoin d’un remplacement à court terme. . Ceux de Milton Keynes ne veulent pas laisser le Thaï assis toute l’année, et ils assurent qu’il fera de nombreux kilomètres de test et aussi de simulateur.



Parler d’un “ prêt ” de pilotes en milieu de saison peut sembler une utopie, mais avec le coronavirus qui se cache, l’histoire change. Ce ne serait pas non plus la première fois chez Red Bull, étant donné que Carlos Sainz s’est tourné vers Renault en 2017 en remplacement de Jolyon Palmer et était toujours dans le tissu des boissons énergisantes.

Marko a déjà annoncé que prêter à Albon faisait partie des plans de Red Bull, afin qu’il puisse continuer à concourir et accumuler plus de kilomètres dans les courses. Le but n’est pas de laisser votre pilote de réserve la plupart de l’année en cale sèche.

“Nous sommes ouverts à prêter Alex à une autre équipe s’ils ont besoin d’un pilote à court terme. Ce serait un bon moyen pour lui de continuer dans la compétition et de pouvoir faire des kilomètres en course”, a reconnu Marko dans les mots recueillis par le portail internet allemand Motorsport Total .

De plus, Marko fait remarquer qu’Albon sera très présent dans les tests et fera également beaucoup de travail sur simulateur. En revanche, il se rendra sur plusieurs courses pour continuer à travailler en étroite collaboration avec l’équipe et si la situation l’y oblige, pour remplacer un pilote Red Bull ou AlphaTauri malade. Manquer de siège pour 2021 ne sera pas la fin d’Alexander Albon.

“Nous l’utilisons beaucoup lors des tests et cela fonctionnera également beaucoup sur le simulateur. Il sera également présent sur plusieurs courses en tant que pilote de réserve, et nous avons quatre voitures dans notre marque. Ce n’est pas la fin, nous verrons si nous pouvons le stabiliser”, Marko a exprimé pour conclure.

