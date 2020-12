Le partenariat des deux parties prend fin cette année après quatre saisons ensemble.

Les projets d’Aston Martin de renommer Racing Point rendent impossible de rester ensemble

Red Bull ne cherchera pas de remplaçant pour remplacer Aston Martin en tant que sponsor titre en 2021. Les deux sociétés ont annoncé la fin de leur partenariat suite au nouveau projet de la marque britannique de renommer Racing Point à partir de la saison prochaine.



Aston Martin est devenu sponsor principal de Red Bull en 2018, dans le cadre d’un partenariat impliquant également une collaboration technique sur le projet Valkyrie. Ainsi, l’équipe de Horner a été rebaptisée Aston Martin Red Bull Racing Team et le logo de la marque a pris une place prépondérante sur la voiture.

Cependant, le fait que Lawrence Stroll ait acheté Aston Martin fera de la marque le nom de l’équipe Racing Point et mettra fin au parrainage Milton Keynes de la firme de voitures de luxe.

Aston Martin cessera d’être partenaire de Red Bull dans quelques jours et l’équipe assure qu’elle ne cherchera pas de remplaçants, comme le rapporte le magazine britannique Autosport.

Ils espèrent ajouter des sponsors l’année prochaine, mais ils ne pensent pas à un nouveau sponsor principal. “Nous n’avons pas de sponsor principal pour remplacer Aston Martin pour l’année prochaine. Nous allons avoir de nouveaux sponsors que nous allons présenter l’année prochaine. Aston Martin ne sera évidemment pas dans notre voiture”, a déclaré le patron de l’équipe Christian Horner.

«Nous avons passé quatre ans avec eux sur la voiture, dont trois en tant que sponsor principal. Nous avons contribué au lancement de la marque et nous entretenons évidemment une excellente relation avec la Valkyrie. il a soutenu l’équipe d’une manière immense », a ajouté Horner.

L’une des expériences les plus amusantes qu’ils ont créées ensemble a été la course de caravanes entre Verstappen et Ricciardo et ce moment qu’ils ont choisi pour remercier pour leur collaboration et souligner à quel point cela a été amusant de travailler ensemble:

Ça a été amusant @astonmartin! Faisons de notre dernier jour de course ensemble un souvenir inoubliable #AbuDhabiGP # F1 pic.twitter.com/NuDRFpu2b3 – Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 13 décembre 2020

