Newey lui a donné ce nom car c’est une continuation du RB16

Ils redessinent la boîte de vitesses pour affiner davantage l’arrière de la voiture

Red Bull aura cette 2021 une nouvelle opportunité de se rapprocher de Mercedes avant que la réglementation ne change complètement en 2022. De l’Italie, ils révèlent les premiers détails sur le soi-disant RB16-B, qui sera une version améliorée de la voiture de l’année dernière.



Bien que les changements pouvant être apportés soient limités, l’équipe travaille dans tous les domaines possibles pour combler l’écart avec son rival maximum et favori pour le titre. L’une des clés de la conception est l’aile avant étroite qui n’a pas fonctionné comme prévu à l’origine, en raison d’une erreur avec les données de la soufflerie.

Cependant, l’objectif est de garder le concept de spoiler inchangé et d’améliorer l’équilibre avec le râteau signature de Red Bull. Pour ce faire, ils ont monté une nouvelle suspension arrière fin 2020. Ils ont également utilisé un nouveau concept de boîte de vitesses pour que le diffuseur ait plus d’espace et qu’il y ait une meilleure circulation de l’air.

Adrian Newey a proposé que le RB16-B génère plus de charge aérodynamique dans cette partie arrière et pour cela l’aileron arrière aura un seul ajout au lieu de deux comme d’habitude. De cette manière, ils garantissent que l’air qui va vers l’aile avant est plus propre et peut être mieux utilisé, et que la traînée aérodynamique diminue.

Cependant, toutes les améliorations ne viennent pas de Newey et de son équipe, mais plutôt Fronde Il jouera également un rôle crucial lors de sa dernière saison en Formule 1. Le Japonais a promis une puissance nettement meilleure qu’en 2020.

Les deux principaux aspects sur lesquels le pilote se concentre sont l’obtention d’une plus grande efficacité thermodynamique dans le moteur à combustion et une plus grande fiabilité de la partie électrique, qui était l’un des principaux maux de tête de Red Bull en 2020.

Avec toutes ces modifications et l’arrivée de Sergio Pérez, Red Bull espère pouvoir compliquer les choses pour l’équipe de Brackley non seulement dans le championnat des constructeurs, mais aussi dans le championnat des pilotes.

