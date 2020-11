Avec Albon, ils ont réussi à terminer leur arrêt en 1,93 seconde

Ils ont signé les deux arrêts les plus rapides de la course d’Imola

Red Bull a une nouvelle fois surpris en réalisant un nouvel arrêt en moins de deux secondes à Imola. Les hommes de Milton Keynes continuent de prouver qu’ils sont les rois sur la route des stands.



Red Bull a été l’équipe la plus rapide des stands d’Imola, avec Alex Albon et Max Verstappen effectuant les deux arrêts les plus rapides de la course, l’un à 1,93 seconde et l’autre à 2,16 secondes.

Mercedes n’a pas mal fait avec un arrêt au stand de 2,40 secondes avec Valtteri Bottas. Williams, avec l’arrêt de George Russell, et McLaren, avec Lando Norris, ont réussi à se classer dans le Top 5 des meilleurs arrêts dimanche.

Williams et McLaren ont enregistré deux arrêts supplémentaires dans le top dix: celui de Nicholas Latifi en 2,55 secondes et celui de Carlos Sainz en 2,60 secondes. Ferrari, avec l’arrêt au stand de Sebastian Vettel; AlphaTauri, avec Daniil Kvyat, et Alfa Romeo, avec Kimi Räikkönen, ont également signé de bonnes escales que DHL Motorsports met en avant dans son Top 10.

Avec ces records, Red Bull double désormais ses points pour atteindre la deuxième classée en Coupe du monde, Mercedes, qui se bat avec Williams pour cette deuxième place.

ARRÊTS PLUS RAPIDES EN IMOLA

1. Albon: 1,93 seconde

2. Verstappen: 2,16 secondes

3. Bottas: 2,40 secondes

4. Russell: 2,46 secondes

5. Norris: 2,49 secondes

6. Latifi: 2,55 secondes

7. Vettel: 2,56 secondes

8. Kvyat: 2,57 secondes

9. Raikkonen: 2,58 secondes

10. Sainz: 2,60 secondes

ARRÊTS DANS LE MONDE

1. Red Bull: 416 points

2. Mercedes: 200 points

3. Williams: 198 points

4. Alfa Romeo: 132 points

5. Renault: 78 points

6. Ferrari: 78 points

7. AlphaTauri: 75 points

8. McLaren: 75 points

9. Racing Point: 58 points

10. Haas: trois points

