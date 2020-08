Lewis Hamilton se méfie de la menace Red Bull après que Max Verstappen ait dominé les écrans de chronométrage à la fin de la première journée du week-end du Grand Prix de Belgique 2020.

Le pilote Mercedes et leader du championnat n’a été bon que pour le troisième meilleur temps et est donc convaincu que son principal rival a le meilleur package pour Spa-Francorchamps.

L’équilibrage de la puissance et de l’aéro est le secret pour optimiser les configurations pour le lieu légendaire propice à la puissance, Red Bull l’a réalisé vendredi alors que Mercedes fonctionnait dans de nouvelles PU ce jour-là, suggérant qu’ils gardaient leur poudre sèche pendant qu’ils obtenaient les nouveaux morceaux jusqu’à la vitesse.

Néanmoins, il était très serré au sommet avec moins d’un dixième de seconde séparant les trois premiers avec Daniel Ricciardo de Renault pris en sandwich entre Max et Lewis en haut des écrans de chronométrage FP2.

Dans le rapport d’entraînement de son équipe, Hamilton a déclaré: «C’est très proche entre Red Bull et nous; Je pense qu’ils pourraient être un peu plus rapides même pour le moment. Racing Point a aussi l’air fort, ils ont raison avec nous, tout comme Daniel dans la Renault.

«C’est très proche de tout le monde et nous devons comprendre pourquoi – qu’ils aient fait un pas en avant ou que nous ayons fait un pas en arrière. Nous avons donc certainement du travail à faire du jour au lendemain, fouillez les données et essayez de composer un peu plus la voiture. Mais il semble que nous ayons un week-end passionnant devant nous.

«J’adore rouler sur cette piste, c’est incroyable. Heureusement pour nous, le temps était sec aujourd’hui, ce qui nous a laissé beaucoup de temps pour faire beaucoup de rodage et comprendre la voiture », a ajouté le Champion du Monde.

Le garçon d’anniversaire Valtteri Bottas, dans la voiture sœur, avait trois dixièmes de moins que son coéquipier lors de la séance de l’après-midi, mais n’était pas dérangé par le déficit à ce stade: «Je peux certainement penser à des choses pires à faire le jour de votre anniversaire que de piloter cette piste. La première séance était bonne.

«Le deuxième s’est avéré un peu plus délicat. Ce n’était rien d’important, et je n’ai pas fait les bons tours, mais je pense que nous devrons peut-être revenir à la FP1. Nous avons été aux prises avec le sous-virage toute la journée et n’avons pas vraiment trouvé de bonne solution pour cela.

«Je pense qu’une fois que l’avant se sentira un peu plus fort et que je pourrai mieux faire entrer la voiture dans les virages, nous trouverons du temps au tour», a prédit le Finlandais qui cherchera à ajouter à sa victoire en première ronde et à battre son coéquipier. encore.

L’ingénieur en chef Andrew Shovlin a confirmé les changements de moteur: «Nous avons eu de nouvelles unités de puissance dans les deux voitures aujourd’hui et une carrosserie mise à jour. Jusqu’à présent, tout semble fonctionner comme prévu.

« Les deux pilotes ont eu un peu de mal avec l’équilibre, principalement avec une partie avant faible et nous avions l’air un peu plus lent que d’habitude un vendredi même lorsque la voiture semble bien fonctionner », at-il ajouté.