Red Bull prendra la décision sur le moteur qu’il utilisera à partir de 2022 dans 15 jours. Christian Honer a admis à Istanbul qu’ils travaillaient pour obtenir un “ gel ” du moteur à partir de 2021, mais qu’ils ne pouvaient plus retarder la décision.



Comme on le sait, Red Bull aimerait continuer avec le moteur Honda. Bien que la marque japonaise ait décidé de se retirer fin 2021, elle transférerait la propriété intellectuelle du groupe motopropulseur à Red Bull afin que Red Bull et Alpha Tauri puissent continuer à utiliser le moteur. Dans ce cas, Red Bull prendrait possession du département groupe motopropulseur de Honda en Grande-Bretagne et construirait et entretiendrait les moteurs. Un coût élevé, mais acceptable si le développement des propulseurs n’est pas autorisé.

Il est difficile pour cette mesure de passer. Renault, et surtout Ferrari, y sont clairement opposés et la FIA ne la voit pas non plus favorablement car elle empêcherait de suivre la feuille de route vers l’utilisation des biocarburants -E-85- en 2023, comme cela avait été proposé, afin de réduire l’empreinte carbone de F1.

L’alternative pour les deux équipes Dietrich Mateschitz est, comme indiqué, d’utiliser le moteur Renault. La marque française a déjà fait savoir qu’elle leur proposerait les moteurs par impératif légal. Mais Mateschitz n’aime pas transformer ses deux équipes en équipes clientes.

La décision ne peut être retardée. Dès le 1er janvier, les essais en soufflerie de la voiture 2022 peuvent commencer. Les changements aérodynamiques sont si importants qu’ils ne peuvent être retardés au-delà du début de la formation. Mais d’abord, les ingénieurs doivent connaître l’emballage du moteur, ses exigences de volume, son centre de gravité, la position des différents éléments et les besoins en refroidissement. D’où l’urgence de la décision.

“Notre option préférée est de continuer avec le bloc d’alimentation actuel, évidemment renomméSi nous pouvons parvenir à un accord avec Honda. Ce serait dommage que ces moteurs soient oubliés par un entrepôt “, a déclaré Horner, ajoutant que ce chemin est conditionné par la nécessité d’empêcher les moteurs de geler et” nous devons le savoir très bientôt, car dans ce cas, il y a beaucoup de travail à faire. faire”.

