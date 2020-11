S’ils étaient coéquipiers, l’attitude de l’Australien créerait des problèmes pour Hamilton

Il assure que Bottas est rapide d’un tour, mais il est loin derrière dans la course

Expliquez que la F1 est toujours plus facile avec un premier et un deuxième pilote dans l’équipe

Jenson Button dit que Daniel Ricciardo causerait plus de maux de tête à Lewis Hamilton s’ils étaient coéquipiers. Le champion du monde 2009 estime que la personnalité de l’Australien pourrait générer de nombreux doutes mentaux pour son compatriote, qui n’a actuellement aucun rival au sein de Mercedes.



Button pense que la personnalité de Ricciardo alourdirait mentalement Hamilton, car l’Australien sur la piste est un pilote très compétitif mais en dehors de la piste, il est l’un des rares à perdre rarement son sourire. De plus, Jenson précise qu’il est un coéquipier difficile, comme on l’a déjà vu ces dernières années chez Renault avec Esteban Ocon et Nico Hülkenberg.

“Ricciardo ferait beaucoup de dégâts mentaux à Lewis. Il serait très rapide et aussi, il rirait de tout. Il serait très détendu et aurait aussi les pieds sur terre. Daniel est un vrai personnage, et je sais que la plupart des pilotes le verraient comme un partenaire difficile », a déclaré Button dans une interview pour le portail Web allemand Motorsport Total.

D’un autre côté, il soutient qu’actuellement Valtteri Bottas n’est pas assez rapide pour combattre Hamilton pour le championnat. Malgré le fait que le Finlandais ait montré qu’après un tour, il était capable de lui tenir tête et même de le vaincre parfois. Cependant, en termes de rythme de course, il est loin derrière, et cela a été évident dans plus d’une course cette saison 2020.

“Bottas est peut-être proche en qualifications et parfois même l’a battu, mais en termes de rythme de course, il est loin cette année. Lewis doit avoir de la concurrence devant lui, sinon tout continuera à être comme c’est maintenant, c’est-à-dire qu’il continuera à gagner. championnats », a indiqué les Britanniques.

Enfin, Button ne voit aucune raison pour que Mercedes modifie sa gamme, car en Formule 1 tout est plus facile avec un premier et un deuxième pilote.

“Il n’y a aucune raison pour que Mercedes change quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas les blâmer, tout est plus facile quand vous avez un pilote plus rapide qu’un autre. Tout ce que vous pouvez dire, c’est que Lewis a fait le meilleur travail possible, et l’équipe l’a fait aussi. «Ils restent invaincus à l’ère hybride», a fait remarquer Button pour terminer.

