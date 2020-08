Le directeur général de Renault, Cyril Abiteboul, a expliqué les raisons pour lesquelles l’équipe avait abandonné son appel contre le résultat de sa protestation contre Racing Point.

Les commissaires de la FIA ont donné raison à Renault après avoir soulevé des objections sur la conception des conduits de frein de Racing Point. Cependant, l’équipe a fait appel de la décision et a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite de l’échelle de la sanction infligée.

Plus tôt cette semaine, Renault a annoncé qu’il avait décidé de retirer l’appel. Abiteboul a déclaré l’avoir fait parce que l’équipe était convaincue que la FIA avait l’intention d’introduire des réglementations qui empêcheront les équipes de dupliquer les conceptions de leurs rivaux comme Racing Point l’a fait avec la Mercedes de l’année dernière.

« Je comprends qu’il y a peut-être des éléments à voir pour que les gens apprécient ce que nous avons fait, pourquoi nous l’avons fait et pourquoi nous abandonnons si tôt », a déclaré Abiteboul à Sky. «Je pense qu’il manque certains éléments qui apparaîtront dans les prochaines semaines.

«Fondamentalement, ce que nous faisons depuis le début est d’obtenir une garantie et de nous assurer de partager la vision avec la FIA et la Formule 1 que le championnat est un championnat pour les constructeurs. Pas des constructeurs selon la définition d’un OEM [original equipment manufacturer], mais les gens construisent, conçoivent leur voiture, possèdent la propriété intellectuelle de la voiture avec 10 designs originaux et des concepts aérodynamiques originaux. Nous ne voulons pas d’un championnat de copie ou de traçage.

«Nous voulions donc nous assurer que quoi que disent les règlements actuellement, les futurs règlements garantiront que ce soit le cas. Et nous avons reçu des garanties que c’est la vision, mais aussi que le règlement évoluera dans ce sens afin d’éviter toute ambiguïté. Voilà donc ce qui se passe.

«C’est un peu un travail en cours. Le règlement ne peut pas être voté maintenant car nous sommes entre deux accords Concorde. Mais dès que l’avenir du nouvel accord Concorde sera en place, ces réglementations évolueront dans cette direction.

Abiteboul a ajouté que l’équipe ne pouvait pas garantir qu’un appel aurait produit un résultat positif.

«Le processus d’appel est très complexe et un processus plein de doutes et d’incertitudes», a-t-il déclaré. «Nous ne savons pas ce qui aurait pu se passer dans l’étendue, à l’issue de ce processus. Nous n’avons donc aucune certitude que nous nous serions retrouvés dans une meilleure situation sportive.

Racing Point a enfreint les règles en obtenant des conduits de frein de Mercedes. Les entreprises de voitures de route de Renault et de Mercedes ont collaboré sur les plates-formes de véhicules et les transmissions.

Interrogé sur la question de savoir si la relation d’entreprise entre les deux sociétés a influencé la décision d’abandonner l’appel, Abiteboul a déclaré: «Mercedes est une grande marque, est un partenaire de Renault. Mais dans une certaine mesure, tout le monde est le partenaire de tout le monde dans ce paddock.

«Aston Martin, la future marque de Racing Point, est aussi un partenaire très fort de Mercedes et Daimler, là [is much] preuve de cela.

«Je pense donc que nous sommes des concurrents. Nous avons essayé dans le passé de nous engager et de développer une synergie avec Mercedes. Maintenant que nous avons encore une fois un plus long terme [period] du temps en Formule 1, c’est peut-être le genre de chose que nous pouvons faire à l’avenir.

«Mais ce qui compte, c’est ce que nous recherchions, c’est une clarification du règlement et c’est ce qui va se passer.»

McLaren abandonnera les moteurs Renault au profit des unités Mercedes l’année prochaine, laissant Renault sans équipes clientes. Abiteboul a déclaré qu’il serait avantageux pour eux de trouver un remplaçant.

«Avec le renouvellement de l’accord Concorde, mais aussi avec la confirmation de notre engagement en faveur de la Formule 1 pour l’avenir, il est clair que nous devons examiner notre configuration et voir ce qui est bon, ce qui est positif et aussi ce qui manque.

«J’ai toujours dit que même si nous ne sommes pas désespérés d’avoir une équipe client, je pense que c’est bien et mieux d’avoir des équipes partenaires dans le paddock pour le développement du moteur, mais peut-être pour tirer le meilleur parti de la réglementation et couvrir l’autre les configurations que vous avez dans le paddock qui sont très claires. Nous pouvons voir l’avantage de cela. »

