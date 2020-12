Ricciardo: “Mon dernier tour dans cette voiture a été le plus rapide”

Ocon: “Je pense que la course d’aujourd’hui raconte l’histoire de notre année”

Journée émotionnelle au sein de l’équipe d’Enstone. Renault a bouclé sa dernière course sous cette nomenclature, avant d’être rebaptisé Alpine, et Daniel Ricciardo a fait ses adieux à la structure dans laquelle il a disputé ces deux dernières années, avec une course solide dans laquelle il a terminé septième. Esteban Ocon, pour sa part, est neuvième.



Daniel Ricciardo (7ème):

“Si nous prenons en compte le fait que nous étions partis de la 11e position, je suis très satisfait de ma septième place. La course sur pneus durs au début était solide, la voiture était bonne. La voiture de sécurité a légèrement changé les choses, mais nous n’avons pas pu progrès pour rattraper les voitures devant. ”

“Je sais que nous n’avons pas pu terminer troisième du championnat des constructeurs, mais dans l’ensemble, ce fut une saison très solide par rapport à l’année dernière. Mon dernier tour dans cette voiture a été le plus rapide, j’ai poussé pour cela. C’était bon. ! ‘Merci beaucoup’ ‘à l’équipe pour ces deux années incroyables ».

Esteban Ocon (9ème):

“C’était une course difficile pour nous, mais je suis content de la façon dont il a fini avec ce dépassement dans le dernier tour de Lance. Nous nous sommes battus jusqu’au bout et nous pouvons être ravis. Nous avons des choses à revoir, ce n’était pas une première partie de course facile. , nous étions derrière des voitures. Vers la fin, la voiture a bien marché et c’était amusant. ”

“Je pense que la course d’aujourd’hui raconte l’histoire de notre année: nous n’avons pas bien commencé, mais nous avons bien fini. Nous connaissons les domaines à améliorer. Un grand merci à toute l’équipe et aux usines d’Enstone et de Viry pour leur excellent travail. cette année et aussi merci à Daniel d’être mon partenaire cette année. Je lui souhaite bonne chance dans son prochain chapitre. ”

Cyril Abiteboul, chef d’équipe:

“Malgré sa bonne tenue, la course n’a pas pu renverser la situation défavorable du Championnat. Nous étions rapides aux essais et nous avons réalisé le tour rapide, mais la performance globale était probablement la meilleure que nous pouvions faire compte tenu des positions de départ.” .

“Nous avons pu faire une stratégie inversée avec Daniel. Il a conduit avec brio dans la première section sur pneus durs, il est allé longtemps et a attendu une voiture de sécurité. Il n’a pas pris le départ, mais il a remporté quatre positions et le meilleur tour, plus que tout autre. Esteban a fait une course plus conventionnelle et a souffert avec les médias, mais nous sommes fiers de son dernier passage sur Stroll. ”

“Cet esprit combatif, avec lequel il a gagné trois positions au départ, c’est ce que j’emporte avec moi ce week-end et avec lequel nous devons construire l’équipe.”

«Malgré l’effort d’aujourd’hui, nous avons terminé cinquième, ce qui est décevant de voir où nous en étions il y a quelques courses, mais il y a une base solide en laquelle croire. Nous avons des détails en cours d’exécution qui doivent être améliorés pour l’année prochaine et les performances globales de la voiture. la voiture doit faire un autre pas en avant comme cette année. ”

“Maintenant, l’équipe aura un repos bien mérité après le test de mardi et je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre discipline dont vous avez fait preuve, en suivant les directives, ce qui impliquait parfois des sacrifices personnels. J’espère que l’année prochaine nous serons plus proches de la normale. Félicitations à McLaren. Ils étaient neuvième lorsque nous avons commencé la route ensemble et terminé troisième. Nous sommes fiers d’avoir directement contribué à leur renaissance. ”

