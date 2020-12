Ricciardo: “La stratégie sera la clé de la course”

Ocon: “Notre objectif est de finir dans les points”

Ce n’était pas la meilleure qualification de la saison pour Renault que celle du GP d’Abu Dhabi F1 2020, mais il y a des points positifs. Grâce à une pénalité pour Charles Leclerc, Esteban Ocon partira dixième et Daniel Ricciardo onzième, et tous deux auront également le libre choix des pneus pour la course, ce qui peut être un facteur crucial. Les Français et l’Australien veulent terminer la saison avec un bon résultat pour l’équipe.



Daniel Ricciardo (12e, sort 11e):

“C’est dommage de terminer douzième aujourd’hui car ce matin nous regardions vite et visions beaucoup plus haut. Nous avons abordé la Q2 assez confortablement, avec un seul tour rapide sur les pneus tendres, mais ensuite nous avons eu du mal à faire correspondre le rythme entre les pneus. moyen et souple. Je ne pense pas que nous sachions encore pourquoi, donc nous le verrons ce soir. Je n’aime pas partir onzième, mais nous avons tous les deux un choix de pneus libre demain, et c’est positif car la stratégie sera la clé de la course. Le week-end dernier, nous avons vu à quel point démarrer avec des pneus moyens peut être payant, donc demain nous avons des options. C’est aussi ma dernière course avec l’équipe et je veux m’assurer que nous terminons cela avec style. ”

Esteban Ocon (11e, vient 10e):

«Ce n’est pas exactement ce que nous voulions aujourd’hui. Nous avons été dans le top 10 tout le week-end, troisième et quatrième de FP3, mais il nous a semblé que nous avons perdu l’arrière: l’adhérence et les pneus ne fonctionnaient pas aussi bien qu’avant. C’est quelque chose qu’il faut comprendre, car ça a été un week-end solide. Mais ce n’est pas encore fini et demain ce sera tout ou rien. Il faut revenir en arrière, il faut marquer de bons points et on a le libre choix des pneus pour le départ. , ce qui nous donne de quoi travailler. Notre objectif est de bien finir cette saison et dans les points. ”

Alan Permane, directeur sportif:

“Évidemment, ce fut une séance de qualification décevante pour nous. La voiture se débrouillait très bien en FP3, nous devons donc en tirer des leçons. Il n’y avait pas de problème d’équilibre en particulier, mais les deux voitures manquaient d’adhérence dans l’ensemble. Du côté positif, nous aurons le libre choix des pneus pour le départ et nous avons vu le week-end dernier ce qui peut arriver à partir de la onzième place sur la grille. Nous ferons de notre mieux dans cette course finale pour obtenir une bonne série de points et terminer la course. saison sur une note positive. ”

