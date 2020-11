Ricciardo: “J’ai hâte de voir la chaleur à Bahreïn, les dernières courses ont été froides”

Ocon: “Je suis motivé, je veux passer un bon week-end et marquer de bons points”

Après le coup dur de la Turquie dans lequel ils ont beaucoup perdu face à Racing Point et McLaren dans la lutte pour la troisième place du Championnat du Monde, Renault veut changer les choses dès le premier week-end à Bahreïn. Marquer avec les deux voitures semble essentiel pour rester dans le combat. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon attendent avec impatience cet événement et sont confiants de récolter un bon résultat ce dimanche.



Daniel Ricciardo (6e de la Coupe du monde):

«Je veux vraiment revenir à la chaleur de Bahreïn. Nous avons récemment parcouru des circuits très amusants en Europe et même si nous nous sommes bien amusés, il faisait trop froid pour moi. Je préfère la chaleur beaucoup plus tôt et aussi, les températures sont encore élevées. ici la nuit, donc ça va. Deux des trois séances d’essais libres ont lieu pendant la journée et les Essais libres 2 sont les seuls en même temps que les qualifications et la course. S’adapter au temps crunch ce sera plus compliqué. ”

«J’aime le circuit de Shakir, j’ai toujours beaucoup aimé courir ici et les courses de nuit sont très bonnes. Ces dernières années, je n’ai pas eu de chance sur ce circuit, donc je veux inverser cette mauvaise séquence dans l’édition de cette année. Il y a de bonnes places pour doubler, surtout dans le premier virage, qui est probablement le meilleur endroit pour attaquer. ”

“La course en Turquie n’a pas été bonne pour nous, la mauvaise adhérence et la météo ont rendu tout très imprévisible pour nous. Bahreïn devrait être une course plus normale, sur un tarmac plus familier. Nous devons à nouveau marquer des points avec les deux voitures, et Je me sens certainement beaucoup mieux dans la voiture que la dernière fois que j’étais ici, donc nous devrions être en bonne position. Nous avons également un compte en attente avec la course de l’année dernière, je veux vraiment tout mettre en œuvre. ”

Esteban Ocon (11e de la Coupe du monde):

«J’ai couru pour la première fois sur ce circuit en 2015 en GP3 et c’est un endroit où je participe régulièrement depuis. J’aime ce circuit car il a beaucoup à offrir. C’est aussi la première course nocturne de l’année et ce Les types d’événements sont toujours une expérience formidable pour les pilotes. Il va faire très chaud, et encore plus par rapport aux conditions récentes, en particulier avec Portimao et la Turquie. Ce sera un week-end plus normal en termes de conditions de piste “.

“Il est difficile pour les voitures et aussi pour les pilotes de rouler dans une telle chaleur. Les pneus vont s’échauffer plus vite, mais nous devrons faire de notre mieux en termes de réglages. Bahreïn laisse beaucoup de places pour doubler et donne également de bonnes opportunités de dépassement. Les stratégies. Le premier virage est un bon endroit pour dépasser, tout comme le virage 4. Dans l’ensemble, c’est un circuit amusant et j’ai vraiment hâte d’y courir. ”

“Je me sens motivé malgré ce qui s’est passé lors des deux dernières courses. Nous n’avons pas de chance de notre côté du garage, mais je pense que c’est entre nos mains de l’inverser. Il n’y a pas beaucoup de temps pour regretter ce qui s’est passé, donc j’ai hâte de le faire. un bon week-end pour marquer de bons points dans un week-end clé de la saison ».

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard