Ricciardo: “Aujourd’hui n’était pas exactement comme nous le voulions”

Ocon: “Nous avons beaucoup de choses à revoir”

Renault décrit le Grand Prix de Bahreïn comme décevant. Après une qualification prometteuse, ses deux pilotes n’ont pas réussi à améliorer leurs positions de départ et ont terminé derrière les deux McLaren. Daniel Ricciardo a terminé septième devant son coéquipier, Esteban Ocon, qui a terminé neuvième. Les deux pilotes sont convaincus d’obtenir un meilleur résultat la semaine prochaine.



Daniel Ricciardo (7ème):

“Tout d’abord, je tiens à dire que je suis heureux que Romain soit bien après l’accident. Le résultat d’aujourd’hui n’a pas tellement d’importance après avoir vu ce qui s’est passé. Le voir échapper aux flammes et s’éloigner a été un soulagement et je lui souhaite le meilleur dans sa guérison. “.

“C’est d’abord aujourd’hui. Quant à la course, ce n’était pas exactement ce que nous voulions aujourd’hui, mais nous avons fait de notre mieux et avons néanmoins réussi à marquer des points. Nous allons nous concentrer sur la prochaine course maintenant. revenir sur la bonne voie. ”

Esteban Ocon (9ème):

“La première et la plus importante, c’est la nouvelle de Romain. Je lui souhaite un prompt rétablissement. C’était un accident fou. L’équipe m’a dit, alors que j’étais encore dans la voiture, qu’il allait bien, mais quand j’ai vu les images je ne savais pas si croyez-moi. C’est un miracle qu’il va bien et je suis vraiment heureux pour lui. ”

“Notre course n’est pas si importante aujourd’hui. Nous avons beaucoup à revoir car les McLaren étaient plus rapides aujourd’hui. Nous allons passer à ce que nous pouvons faire le week-end prochain et essayer de regagner des points.”

Cyril Abiteboul, chef d’équipe:

«Après des qualifications très prometteuses avec les deux pilotes dans le top 10 sur pneus moyens, la course a été décevante. Nous avons perdu des positions dans les deux départs, dans le premier avec Esteban et dans le second avec Daniel. Cela a compliqué notre course et a eu un impact sur notre stratégie”.

«Dans la deuxième manche, les deux voitures n’ont pas trouvé de rythme et il faut voir pourquoi. A la fin de la course, Daniel a retrouvé du rythme et sans la voiture de sécurité, il aurait terminé en sixième position. le résultat final n’est pas dans notre objectif et nous devons récupérer avant la fin. ”

“Je souhaite également à Romain le meilleur et un prompt rétablissement après le terrible accident qu’il a subi aujourd’hui. J’espère le voir à la barre avant la fin de la saison.”

